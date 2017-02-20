Bellona AGÜ Spor’da galibiyet sevinci

Kırmızı beyazlı ekip, deplasmanda Fenerbahçe’yi 5 sayı farkla yenerek, ligdeki 13’üncü galibiyetini aldı ve 30 puanla 4’üncü sırada yer aldı. Kayseri ekibi, ligin 19’uncu haftasında ise 28 puanla 5’inci sırada bulunan Hatay Büyükşehir Belediyesi’ni konuk edecek.
Kırmızı beyazlı ekip, deplasmanda Fenerbahçe’yi 5 sayı farkla yenerek, ligdeki 13’üncü galibiyetini aldı ve 30 puanla 4’üncü sırada yer aldı. Kayseri ekibi, ligin 19’uncu haftasında ise 28 puanla 5’inci sırada bulunan Hatay Büyükşehir Belediyesi’ni konuk edecek.