Bellona AGÜ Spor yönetiminden Vali Kamçı’ya ziyaret

Kulüp Başkanı Ömer Yağmur ve yönetim kurulu üyelerinin kırmızı beyazlı ekibin son durumu hakkında bilgiler verdiği ziyaretin sonunda ise Vali Kamçı'ya isminin yazılı olduğu forma takdim edildi. Kayseri Valisi Süleyman Kamçı ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve kırmızı beyazlı ekibe başarılar diledi.
Ziyaretle ilgili açıklama yapan Sportif Direktör Ahmet Bozbey gündem yoğunluğu nedeniyle bir türlü gerçekleştiremedikleri ziyareti bugün yaptıklarını kaydederek Vali Süleyman Kamçı’yı maçlarına davet ettiklerini belirtti.
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