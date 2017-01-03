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Bellona AGÜ Spor yönetiminden Vali Kamçı’ya ziyaret

TÜRKİYE Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımı Bellona AGÜ Spor Başkanı Ömer Yağmur, Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Erciyes ve Sportif Direktör Ahmet Bozbey Kayseri Valisi Süleyman Kamçı’yı makamında ziyaret etti. Kulüp Başkanı Ömer...

Bellona AGÜ Spor yönetiminden Vali Kamçı’ya ziyaret
TÜRKİYE Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımı Bellona AGÜ Spor Başkanı Ömer Yağmur, Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Erciyes ve Sportif Direktör Ahmet Bozbey Kayseri Valisi Süleyman Kamçı’yı makamında ziyaret etti.
Kulüp Başkanı Ömer Yağmur ve yönetim kurulu üyelerinin kırmızı beyazlı ekibin son durumu hakkında bilgiler verdiği ziyaretin sonunda ise Vali Kamçı'ya isminin yazılı olduğu forma takdim edildi. Kayseri Valisi Süleyman Kamçı ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve kırmızı beyazlı ekibe başarılar diledi.
Ziyaretle ilgili açıklama yapan Sportif Direktör Ahmet Bozbey gündem yoğunluğu nedeniyle bir türlü gerçekleştiremedikleri ziyareti bugün yaptıklarını kaydederek Vali Süleyman Kamçı’yı maçlarına davet ettiklerini belirtti.

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