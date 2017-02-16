Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Hasta bakıcı, refakatçi kıza tecavüz etti iddiası
Hasta bakıcı, refakatçi kıza tecavüz...
Odatv tavasında flaş diyalog, 12 Nisana ertelendi
Odatv tavasında flaş diyalog, 12...
El Bab'da DEAŞ'tan bombalı araçla saldırı... Çok sayıda ölü var
El Bab'da DEAŞ'tan bombalı araçla...
Amanos Dağları'nda PKK ile çatışma: 1 şehit
Amanos Dağları'nda PKK ile çatışma:...

Bellona AGÜ Spor yine final yolunda

İlyas KAPLAN / KAYSERİ, ()-  KADINLAR EuroCup finalini daha önce iki kez oynamaya hak kazanan Bellona AGÜ Spor, bu sene de ilk 8 takım arasına kalmayı başardı. İlk kez finale kaldığı sezonda Rusya ekibi Dinamo Kursk’a mağlup...

Bellona AGÜ Spor yine final yolunda

İlyas KAPLAN / KAYSERİ, ()-  KADINLAR EuroCup finalini daha önce iki kez oynamaya hak kazanan Bellona AGÜ Spor, bu sene de ilk 8 takım arasına kalmayı başardı.
İlk kez finale kaldığı sezonda Rusya ekibi Dinamo Kursk’a mağlup olan Bellona AGÜ Spor, bir sene sonra yine finale kadar yükselmişti. Finalde aynı ülkeden Ekaterinburg ile eşleşen ve kupayı kaybeden kırmızı beyazlı ekip, 2016-2017 sezonuna da iddialı başladı.
Bu sezon en az bir kupayı kazanarak müzesine götürmek isteyen Kayseri takımı, Kadınlar EuroCup B Grubunu namağlup lider olarak tamamlamıştı. Daha sonra Fransa’nın Cavigal Nice Basket takımı ile eşleşen ve rakibini iki maçta da mağlup eden Bellona AGÜ Spor, sekizli tur maçlarında İspanya takımı Spar Citylift Girona ile eşleşti.
Deplasmanda oynanan ilk maçı 8 sayı farkla kaybeden Bellona AGÜ Spor, rövanş maçını evinde 31 sayı farkla kazandı. EuroCup’ta son dörde kalan takımlardan biri olan Kayseri temsilcisi, Euro Lig’den gelecek olan 4 takımla kuraya girecek. Sekizli finallerde Euro Lig’den gelen dört takımın biriyle eşleşecek olan Bellona AGÜ Spor, turu geçmesi halinde yarı finale yükselerek kupaya bir adım daha yaklaşacak.

FOTOGRAF

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.