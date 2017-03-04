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Bellona Agü Spor-Yakın Doğu Üniversitesi: 61-77

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, () SALON: Bornova Atatürk HAKEMLER: Ruhi Nezihi Soydan (xxx), Murat Ciner (xxx), Özge Şentürk (xxx) BELLONA AGÜ SPOR: Wauters (xxx)15, Dubljevic (xx)8, Gray (xxx)15, Sanders (x)2, Wright (xx)14, Ayşegül (xx)7, Şaziye...

Bellona Agü Spor-Yakın Doğu Üniversitesi: 61-77

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, ()
SALON: Bornova Atatürk
HAKEMLER: Ruhi Nezihi Soydan (xxx), Murat Ciner (xxx), Özge Şentürk (xxx)
BELLONA AGÜ SPOR: Wauters (xxx)15, Dubljevic (xx)8, Gray (xxx)15, Sanders (x)2, Wright (xx)14, Ayşegül (xx)7, Şaziye (x), Dila (x)
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ: Robinson (xxx)11, Bahar (xxx)2, Holingsvorth (xxxx)24, Mc Bride (xxxx)27, Vandersloot (xxx)5, Eldebrink (xx)4, Olcay (xx)4
1.PERİYOT: 20-18
İLK YARI: 37-46
3.PERİYOT: 49-61
BEŞ FAUL: Ayşegül (37.48) (Bellona Agü Spor)
İZMİR'de düzenlenen PTT Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası final maçında Yakın Doğu Üniversitesi, Bellona Abdullah Gül Üniversites'ni 77-61 mağlup ederek şampiyon oldu. Tarihinde ilk kez bu başarıyı elde eden Yakın Doğu Üniversitesi'ne kupasını Türkiye Basketbol Federasyonu CEO'su Ömer Onan verdi. Şampiyon takıma madalyalarını AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nükhet Hotar, PTT Genel Müdürü Kenan Bozgeyik ve Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Beşok takdim etti.
Bellona Agü Spor ikincilik şiltini Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila'nın elinden alırken, oyuncuların madalyalarını Atila ve TBF Yönetim Kurulu Üyesi Bahar Akgül ve Mecit Mert Çetinkaya takdim etti. Turnuvanın en değerli oyuncusu Yakın Doğu Üniversitesi'nden Holingsvorth, turnuvanın yıldızı ise aynı takımdan Vandersloot seçildi. PTT Genel Müdürü Bozgeyik, iki takımın kaptanlarına özel hazırlanan pullardan hediye etti.
Karşılıklı basketlerle geçilen müsabakanın ilk periyodu Bellona Abdullah Gül Üniversitesi 20-18 önde tamamladı. İkinci çeyrekte oyuna ağırlığını koyan Yakın Doğu Üniversitesi, Mc Bride'ın son saniye 3'lüğü ile soyunma odasına 9 sayı önde girdi: 37-46.
Üçüncü periyotta farkın kapanmasına izin vermeyen Yakın Doğu, periyodu 61-49 üstün tamamladı. Son çeyrekte üstünlüğü rakibine kaptırmayan Yakın Doğu Üniversitesi maçı 77-61 kazanarak kupanın sahibi oldu.

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