Bellona AGÜ Spor - Mersin Büyükşehir Belediye: 74 - 64

İlyas KAPLAN / KAYSERİ, ()

SALON: Kadir Has

HAKEMLER: Turgut Işık (x), Egemen Ercan (x), Orhan Çağrı Hekimoğlu (x)



BELLONA AGÜSPOR: Wauters (xx) 9, Dila (xx), Ayşegül (xxx) 6, Jelena (xxx) 16, Chelsea Gray (xxxx) 20, Lara (xx) 6, Gizem (xxx) 9, Wright (xx) 8



MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE: Gökçe (x), Nilay (xxx) 14, Fahriye (x), Petronyte (x) 4, Farhıya (xxxx) 20, Kay Henry (x) 6, Melike (x), Robinson (xxx) 14, Şeyma (x), Nevin (x) 6

1.PERİYOT: 20 - 25



2.PERİYOT: 40 - 39



3.PERİYOT: 62 - 53



Kadınlar Basketbol Süper Ligi müsabakasında Bellona AGÜSpor evinde konuk ettiği ve ilk periyodu geride kapattığı maçta Mersin Büyükşehir Belediye’yi 74-64’lük sonuçla yendi.

Maça seri sayılarla başlayan Mersin Büyükşehir Belediye periyot ortasına kadar farkı korudu. Daha sonra Bellona AGÜ Spor farkı 1 sayıya kadar düşürdü. Mersin takımı ilk periyodu 5 sayı farkla önde tamamladı: 20-25. Periyodun başlarında Nevin’in seri sayılarıyla farkı 7 sayıya kadar çıkartan Mersin Büyükşehir Belediye karşısında oyuncu değişikliğine giden ev sahibi takım , beraberliği yakaladı :29-29 Periyodun kalan dakikalarında son saniyelere kadar skor üstünlüğünü elinde tutan konuk takım karşısında ev sahibi takım Chelsea Gray’ın son saniye basketi ile öne geçerek devreye 1 sayı önde girdi: 40-39. Üçüncü periyoda seri sayılar ile başlayan Bellona AGÜ Spor konuk takımın savunma hatalarını da değerlendirerek farkı çift hanelere çıkarttı. Dördüncü periyotta farkı koruyan Bellona AGÜ Spor müsabakayı 10 sayı farkla kazandı: 74-64.



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