Bellona AGÜ Spor, İstanbul Üniversitesi maçına hazırlanıyor

KADINLAR Basketbol Süper Ligi takımlarından Bellona AGÜSpor cumartesi günü evinde İstanbul Üniversitesi’ni konuk edecek.

Sezonun 13’üncü haftasında İstanbul Üniversitesi ile Kayseri Kadir Has Kongre ve Spor Salonu’nda oynanacak karşılaşta için kırmızı-beyazlılar çalışmalarına devam etti. Başantrenör Ayhan Avcı’nın İstanbul’da olması nedeniyle antrenman, yardımcı antrenör Mert Oktay ve takım menajeri Oktay Yamakoğlu nezaretinde yapıldı. Bellona AGÜ Spor’un İstanbul Üniversitesi’ni konuk edeceği karşılaşma Cumartesi günü saat 16.00’da oynanacak.

"ŞAMPİYONLUK YAŞAMAYA GELDİM"

Bellona AGÜ Spor’un yeni transferi olan milli takımın son yıllardaki değişmez isimlerinden Şaziye İvegin Üner Kayseri’ye şampiyon olup kupa kazanmak için geldiğini söyledi. Yeni takımı ile yaptığı ilk antrenman sonrası açıklama yapan milli basketbolcu, şöyle konuştu:

"Sezonun devamında şampiyonluk hedefi olan; Lig ve Avrupa’da iyi giden bir takıma geldim. Bu yolda elimden geldiği kadar takımıma katkı sağlamak istiyorum. Şampiyonluk yaşamaya ve kupalar kaldırmaya geldim. İnşallah güzel maçlar çıkartıp Kayseri seyircisi ile birlikte şampiyonluk yaşamak istiyorum. Kayseri’de çok kez maça çıktım taraftarın ilgisi güzel. Umarım her şey istediğimiz gibi olur."

İLK MAÇI, ESKİ TAKIMINA KARŞI

Sezonun devre arasında bir hafta kala Bellona AGÜ Spor’a transfer olan Şaziye İvegin Üner ilk maçında 4 sezon formasını giydiği eski takımına karşı forma giyecek. Kayseri takımına transfer olduktan sonra yeni takımı ile ilk idmanına çıkan tecrübeli basketbolcu cumartesi günü oynanacak müsabaka ile ilk kez yeni takımının formasını giyecek. Bellona AGÜ Spor forması ile ilk olarak eski takımı İstanbul Üniversitesi’ne karşı oynayacak.



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