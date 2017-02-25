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Bellona AGÜ Spor-Hatay Büyükşehir Belediye: 75-61

İlyas KAPLAN / KAYSERİ, () SALON: Kadir Has HAKEMLER: Sertan Kırklar (xx), Murat Amaç (xx), Sinem Tetik (xx) BELLONA AGÜSPOR: Wauters (xxx)14, Dila (xx), Ayşegül (xx)7, Jelena (xxx)21, Chelsea Gray (xxx)21, Lara (xx)4, Şaziye (xx)8, Gizem (xx),...

Bellona AGÜ Spor-Hatay Büyükşehir Belediye: 75-61

İlyas KAPLAN / KAYSERİ, ()
SALON: Kadir Has
HAKEMLER: Sertan Kırklar (xx), Murat Amaç (xx), Sinem Tetik (xx)
BELLONA AGÜSPOR: Wauters (xxx)14, Dila (xx), Ayşegül (xx)7, Jelena (xxx)21, Chelsea Gray (xxx)21, Lara (xx)4, Şaziye (xx)8, Gizem (xx), Mirna (xx)
HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE: Paris (xx)16, Snytsina (xx)16, Hurst (xx)9, Stankovic (x)2, Devran (x), Bahar (xx)11, Gamze (x), Melike (x)7
1.PERİYOT: 19-25
2.PERİYOT: 39-34
3.PERİYOT: 59-55
TÜRKİYE Kadınlar Basketbol Ligi’nde geçen hafta deplasmanda Fenerbahçe’yi yenerek liderlikten eden Bellona AGÜ Spor bu hafta da Hatay Büyükşehir Belediyespor’u 75-61’lik sonuçla yenerek galibiyet serisine devam etti.
Müsabakada ilk sayıyı ev sahibi takım attı. Daha sonra sayılar bulan Hatay Büyükşehir Belediye öne geçti. Bellona AGÜ Spor bir ara farkı kapatıp öne geçti ama daha sonra sayılar bulan Hatay takımı farkı açarak ilk periyodu 6 sayı farkla önde tamamladı: 19-25.
İkinci periyodun ilk dakikasında iki takımda sayı kaydedemedi. Bu periyoda oyuncu değişikliği ile başlayan Bellona AGÜ Spor önce farkı kapatıp daha sonra Şaziye’nin üçlüğü ile öne geçti. Farkı koruyan Kayseri takımı devreye 5 sayı farkla önde girdi: 39-34.
Üçüncü periyotta baskılı oynayan Bellona AGÜ Spor son periyoda 4 sayı farkla önde girdi: 59-55.
Dördüncü periyotta iyi savunma yapan ve rakibine karşı kolay sayılar bulan Bellona AGÜ Spor müsabakayı 14 sayı farkla kazandı: 75-61.

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