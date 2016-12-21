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Bellona AGÜ Spor - Galatasaray: 60 - 56

İlyas KAPLAN / KAYSERİ, () SALON: Kadir Has HAKEMLER: Sami Özel (xx), Tekin Özübir (xx), Halil Erkoç (xx). BELLONA AGÜ SPOR: Sinem (xx), Ann Wauters (xxx) 9, Dila (xx) 5, Ayşegül (xxx) 14, Jelena (xx) 4, Chelsea (xxx) 17, Gizem (xx), Wright...

Bellona AGÜ Spor - Galatasaray: 60 - 56

İlyas KAPLAN / KAYSERİ, ()
SALON: Kadir Has
HAKEMLER: Sami Özel (xx), Tekin Özübir (xx), Halil Erkoç (xx).
BELLONA AGÜ SPOR: Sinem (xx), Ann Wauters (xxx) 9, Dila (xx) 5, Ayşegül (xxx) 14, Jelena (xx) 4, Chelsea (xxx) 17, Gizem (xx), Wright (xxx) 11.
GALATASARAY: Deniz (x) 6, Eda (x), Pınar (xx) 15, Asrao (xx) 15, Cansu (x), Işıl (x) 4, Maryia (x) 4, İnci (x), Kristine (x) 9, Moriah (x) 3.
1.PERİYOT: 19 – 05
2.PERİYOT: 28 – 20
3.PERİYOT: 49 – 39
BİLYONER.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi müsabakasında Bellona AGÜ Spor lider Galatasaray’ı yenerek ilk mağlubiyetini tattırdı.
Karşılaşmaya seri sayılarla başlayan Kayseri takımı Bellona AGÜ spor iyi savunma yaparak farkı açtı. Ev sahibi takım ilk periyodu 14 sayı farkla önde tamamladı: 19-05. İkinci periyotta ilk üç dakika iki takımda sayı kaydedemedi. Daha sonra sayılar bulan Galatasaray periyot ortalarında farkı 7 sayıya kadar düşürdü. Bellona AGÜ Spor devreye 8 sayı farkla önde girdi: 28 – 20.
Üçüncü periyotlarda isabetli sayılarla farkı kapatan Galatasaray’a cevap vermeyi başaran ev sahibi takım son periyoda 10 sayı farkla önde girdi: 49 – 39. Dördüncü periyoda peş peşe kaydettiği sayılarla başlayan Bellona AGÜ Spor sarı – kırmızılı rakibinin peş peşe molalar almasına neden oldu. Molalardan sonra skor üstünlüğünü koruyan Bellona AGÜ Spor maçı dört sayı farkla kazandı: 60 - 56.

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