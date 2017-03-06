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Bellona Agü Spor EuroCup’ta çeyrek finalde ilk maçını Fransa'da oynayacak

KAYSERİ ()- EUROCUP  Women 2016-2017 sezonu çeyrek finalleri 7 Mart Salı günü oynanacak ilk maçlarla başlayacak. AGÜspor ilk maçını 7 Mart'ta Fransa'da, rövanşını ise 10 Mart'ta Kayseri'de oynayacak Çeyrek finalde yer alan 4...

Bellona Agü Spor EuroCup’ta çeyrek finalde ilk maçını Fransa'da oynayacak

KAYSERİ ()- EUROCUP  Women 2016-2017 sezonu çeyrek finalleri 7 Mart Salı günü oynanacak ilk maçlarla başlayacak. AGÜspor ilk maçını 7 Mart'ta Fransa'da, rövanşını ise 10 Mart'ta Kayseri'de oynayacak
Çeyrek finalde yer alan 4 Türk takımından biri olan Bellona AGÜ Spor bu turda Fransız temsilcisi BLMA ile yarı finale yükselme mücadelesi yapacak. Eşleşmedeki ilk maç 7 Mart Salı günü Türkiye saati ile 22.00’da Fransa’da oynanacak. İki takım rövanş mücadelesi için ise 10 Mart Cuma günü saat 19.00’da Kadir Has Spor ve Kongre Merkezi’nde karşı karşıya gelecek. Turu geçen taraf ise 21 ve 24 Mart tarihlerinde oynanacak yarı finallerde Wisla Can-Pack-Hatay Büyükşehir Belediyesi eşleşmesinden galip ayrılan takımla karşı karşıya gelecek.

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