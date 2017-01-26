Bellona AGÜ Spor, EuroCup'ta sekiz takım arasına kaldı

EUROCUP'da daha önce iki kez final oynama başarısı gösteren Bellona AGÜ Spor, B Grubunu lider olarak tamamladıktan sonra çapraz eşleşmelerde Cavigal Nice Basket’i yenerek Avrupa'da sekiz takım arasına kaldı.Grupta oynadığı bütün maçları kazanan Bellona AGÜ Spor gruplardan çıkarak Fransa takımı Cavigal Nice Basketbol ile eşleşti. Fransa’da oynanan ilk maçı 28 sayı farkla kazanan kırmızı beyazlılar, evinde oynadığı karşılaşmayı 10 sayı farkla kazandı.Bellona AGÜ Spor, Avrupa’da yenilgi yüzü görmeden Euro Cup’ta ilk sekiz takım arasına kaldı. Kırmızı beyazlılar bu turu da geçerse Euroleague'den gelecek dört takım ile sekizli finallere kalacak.AVCI: ''HEDEFE DOĞRU İLERLİYORUZ''Bellona AGÜ Spor Başantrenörü Ayhan Avcı asıl mücadelelerin Euroleague'den gelen dört takımın katılımıyla başlayacağını kaydetti. Ayhan Avcı, şunları söyledi:"Yapmak istediğimiz şeyi yaptık ve turu geçtik. Maça gelirsek, ilk maçta fark attığımız için biraz rahat başladık. Kötü gidişimizi takım içinde düzeltebildik. Keyifli bir 10 dakika vardı. Bundan dolayı çok mutluyum. Burada bir artı daha var, bunu yapanların Türk oyuncular olması ayrı bir keyif oldu. Türk oyuncularımız, rollerini daha keskinleştirmeye başladı. Bu durumu beni çok memnun ediyor. Önümüzdeki turu da geçtiğimiz zaman Euro Cup için son dörde kalacağız. Muhtemelen İspanyol ekibi, Girona gelecek. Onuda geçersek son dörde kalacağız. Euroleuge'den de gelenlerle, asıl 8'li bir final olacak. Bugün için artık söylenecek çok bir şey yok. Artık Türkiye ligine dönmemiz gerekiyor. Çok önemli bir deplasmanda maça çıkacağız" dedi.

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