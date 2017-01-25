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Bellona AGÜ Spor - Cavigal Nice Basket: 66 - 56

İlyas KAPLAN/KAYSERİ, () SALON: Kadir Has HAKEMLER: Ognjen Jokic(xx), Vladyslav Isachenko (xx), Florin Grigoras (xx). BELLONA AGÜSPOR: Janset (xx), Wauters (xxx) 14, Dila (xx) 3, Ayşegül (xx) 6, Jelena (xxx) 10, Chelsea Gray (xx) 6, Tuğçe (xx),...

Bellona AGÜ Spor - Cavigal Nice Basket: 66 - 56

İlyas KAPLAN/KAYSERİ, ()
SALON: Kadir Has
HAKEMLER: Ognjen Jokic(xx), Vladyslav Isachenko (xx), Florin Grigoras (xx).
BELLONA AGÜSPOR: Janset (xx), Wauters (xxx) 14, Dila (xx) 3, Ayşegül (xx) 6, Jelena (xxx) 10, Chelsea Gray (xx) 6, Tuğçe (xx), Şaziye (xx) 6, Lara (xx) 2, Gizem (xx) 2, Mirna (xx) 9, Wright (xx) 8.
CAVİGAL NİCE BASKET: Toure (xxx) 18, Strunc (x), Foppossi (x) 7, Cornelie (x) 4, Anderson (x) 2, Bender (x) 3, Macaulay (x) 6, Kamba (xx) 10, Bar (x) 6.
1.PERİYOT: 20 - 25
2.PERİYOT: 37 - 33
3.PERİYOT: 58 - 40

BELLONA AGÜ Spor Kadınlar EuroCup çapraz eşleşmeler ilk maçında 28 sayı farkla kazandığı müsabakanın rövanşında evinde Fransa takımı Cavigal Nice Basket’i 66 – 56’lık sonuçla yenerek turu geçti.
İki takımında seri sayılar ile başladığı müsabakaya isabetli atışlarla başlayan Fransa takımı periyodun ilk dakikalarından itibaren skor üstünlüğünü ele geçirdi. Skor üstünlüğünü koruyan Cavigal Nice Basket ilk periyodu 5 sayı farkla önde kapadı: 20-25. İkinci periyoda seri sayılar ile başlayan Fransa temsilcisine karşı koyamayan Bellona AGÜ Spor fark 9 sayıya çıkınca mola aldı. Moladan sonra kaydettiği sayılar ile farkı kapatan ev sahibi takım öne geçti. Bellona AGÜ Spor devreye 4 sayı önde girdi: 37 – 33. Dördüncü periyotta rahat oynayan Kayseri takımı farkı açarak müsabakayı 10 sayı farkla kazandı: 66-56. Bu skor ile kırmızı beyazlılar turu geçmiş oldu.

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