Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Bahçeli'den 'referandum' açıklaması
Bahçeli'den 'referandum' yorumu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a Ortadoğu göndermesi
Erdoğan: Rejim değil sistem değişikliği
İlhan Cavcav hayatını kaybetti
Türk sporu önemli bir ismini...
İran, Türk ve Rus heyeti Astana öncesi bir araya geldi
İran, Türk ve Rus heyeti...

Bellona AGÜ Spor-Canik Belediyespor: 65-60

İlyas KAPLAN / KAYSERİ, () SALON: Kadir Has HAKEMLER: Murat Ciner (x), Seyhan Topaloğlu (xx), İsmail Binbir (xx). BELLONA AGÜSPOR: Dila (xx) 3, Ayşegül (xxx) 10 Jelena (xxx) 4, Chelsea Gray (xxx) 16, Şaziye (xx), Lara (xxx) 10, Gizem (xxx) 11,...

Bellona AGÜ Spor-Canik Belediyespor: 65-60

İlyas KAPLAN / KAYSERİ, ()
SALON: Kadir Has
HAKEMLER: Murat Ciner (x), Seyhan Topaloğlu (xx), İsmail Binbir (xx).
BELLONA AGÜSPOR: Dila (xx) 3, Ayşegül (xxx) 10 Jelena (xxx) 4, Chelsea Gray (xxx) 16, Şaziye (xx), Lara (xxx) 10, Gizem (xxx) 11, Mirna (xx) 1, Tanasha (xxx) 10
CANİK BELEDİYESPOR: Fatma (x) 4, Frida (xx) 9, Miray (x), Ayşe (x) 2, Tuğba (x) 2, Hülya (x) 4, Murphy (xx) 14, Vıktoria (xx) 11, Elina (xx) 14
1.PERİYOT: 17 - 12
2.PERİYOT: 37 – 26
3.PERİYOT: 50 – 41
TÜRKİYE Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde mücadele eden Bellona AGÜ Spor evinde oynadığı maçta Samsun takımı Canik Belediye’yi 65-60 yendi.
İlk dakikalarında iki takımın da durgun başladığı müsabakada ilk sayıyı kaydeden Canik Belediye periyodun son dakikasına kadar skor üstünlüğünü elde tuttu. Bellona AGÜ Spor yabancı isimleriyle kaydettiği sayılarla öne geçti ve ilk çeyreği 5 sayı önde tamamladı: 17-12. İkinci periyoda oyuncu değişikliği ile başlayan Bellona AGÜ Spor periyot ortalarında farkı çift haneli sayılara çıkartan Bellona AGÜ Spor farkı korudu ve devreye 11 sayı farkla önde başladı: 37 – 26. Üçüncü periyotta konuk takım Canik Belediye farkı kapatamadı ve ev sahibi Bellona AGÜ Spor son periyoda 50-41 önde başladı. Dördüncü periyodun başında hakemlerin peş peşe çaldığı teknik fauller nedeniyle sayı yiyen Bellona AGÜ Spor geriye düştü. Maçın bitimine iki dakika kala 51-53 öne geçen rakibi karşısında Tanasha Wright ve Chelsea Gray ile sayılar bulan Bellona AGÜ Spor müsabakayı 5 sayı farkla kazandı: 65-60.

FOTOĞRAFLI

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55