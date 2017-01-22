Bellona AGÜ Spor-Canik Belediyespor: 65-60

İlyas KAPLAN / KAYSERİ, ()

SALON: Kadir Has

HAKEMLER: Murat Ciner (x), Seyhan Topaloğlu (xx), İsmail Binbir (xx).

BELLONA AGÜSPOR: Dila (xx) 3, Ayşegül (xxx) 10 Jelena (xxx) 4, Chelsea Gray (xxx) 16, Şaziye (xx), Lara (xxx) 10, Gizem (xxx) 11, Mirna (xx) 1, Tanasha (xxx) 10

CANİK BELEDİYESPOR: Fatma (x) 4, Frida (xx) 9, Miray (x), Ayşe (x) 2, Tuğba (x) 2, Hülya (x) 4, Murphy (xx) 14, Vıktoria (xx) 11, Elina (xx) 14

1.PERİYOT: 17 - 12

2.PERİYOT: 37 – 26

3.PERİYOT: 50 – 41

TÜRKİYE Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde mücadele eden Bellona AGÜ Spor evinde oynadığı maçta Samsun takımı Canik Belediye’yi 65-60 yendi.

İlk dakikalarında iki takımın da durgun başladığı müsabakada ilk sayıyı kaydeden Canik Belediye periyodun son dakikasına kadar skor üstünlüğünü elde tuttu. Bellona AGÜ Spor yabancı isimleriyle kaydettiği sayılarla öne geçti ve ilk çeyreği 5 sayı önde tamamladı: 17-12. İkinci periyoda oyuncu değişikliği ile başlayan Bellona AGÜ Spor periyot ortalarında farkı çift haneli sayılara çıkartan Bellona AGÜ Spor farkı korudu ve devreye 11 sayı farkla önde başladı: 37 – 26. Üçüncü periyotta konuk takım Canik Belediye farkı kapatamadı ve ev sahibi Bellona AGÜ Spor son periyoda 50-41 önde başladı. Dördüncü periyodun başında hakemlerin peş peşe çaldığı teknik fauller nedeniyle sayı yiyen Bellona AGÜ Spor geriye düştü. Maçın bitimine iki dakika kala 51-53 öne geçen rakibi karşısında Tanasha Wright ve Chelsea Gray ile sayılar bulan Bellona AGÜ Spor müsabakayı 5 sayı farkla kazandı: 65-60.

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