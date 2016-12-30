Bellona AGÜ Spor - BOTAŞ: 69-70

İlyas KAPLAN/KAYSERİ, ()



SALON: Kadir Has



HAKEMLER: Ergin Sarı (x), Süleyman Dağder Dağlı (x), Erhan Gürsel (x).



AGÜSPOR: Sinem (x) 2, Ann Wautes (xx) 14, Dila (xx) 9, Ayşegül (xx) 10, Jelena (x) 6, Chelsea (xx) 11, Gizem Sezer (x), Tanasha Wrıght (xxx) 17.



BOTAŞ: Celeste Sıms (xxxx) 32, Fatmanur (xx), Dilara (xx), Özge (xx) 3, Elif (xx) 4, Petra (xx) 4, Tilbe (xx) 8, Lacy (xxx) 17, Luca (xx) 2.



1.PERİYOT:16-16 Berabere



2.PERİYOT: 27-30



3.PERİYOT: 46 – 48



4.PERİYOT: 60 - 60



BİLYONER.com Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Bellona AGÜ Spor uzatmaya giden maçta evinde konuk ettiği BOTAŞ’a bir sayı farkla yenildi: 69-70.

Ev sahibi takımın Dila ile kaydettiği sayı ile müsabakaya başlayan Bellona AGÜ Spor’un basketlerine karşılık veren BOTAŞ maçın dengede gitmesine neden oldu. İlk periyot beraberlikle sona erdi: 16 – 16. İkinci periyoda iki takımda oyuncu değişikliği ile başladı. BOTAŞ periyodun başında öne geçti. Periyot sonuna kadar farkı koruyan kırmızı - beyazlılar devreye üç sayı farkla önde girdi: 27 – 30. Üçüncü çeyrekte ev sahibi takımın sayılarına cevap veren BOTAŞ son periyoda iki sayı farkla önde girdi: 46 – 48. Dördüncü periyoda iyi savunma yaparak başlayan BOTAŞ son üç dakikaya kadar farkı korudu. Bellona AGÜ Spor mola aldı. Bitime dört dakika kala mola alan ev sahibi takım daha sonra bulduğu sayılarla farkı eritip öne geçti. BOTAŞ bitime saniyeler kala Lacy’nin serbest atışı ile skor 60-60 oldu ve maç uzatmaya gitti. Uzatmada başa baş giden müsabakada son saniyelere geride giren ev sahibi takım mağlup oldu: 69-70.



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