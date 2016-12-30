Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
2010 sonrası emeklilere ‘hesaplama’ zammı geliyor
2010 sonrası emeklilere ‘hesaplama’ zammı...
Son dakika... PKK'nın 5 üst düzey yöneticisi yakalandı
PKK'nın 5 üst düzey yöneticisi...
İşçiden 1,404 liralık asgari ücrete "dokuz maddelik" itiraz
Asgari ücrete 9 maddelik itiraz
FETÖ operasyonunda 3 subay asker tutuklandı
3 rütbeli asker FETÖ'den tutuklandı

Bellona AGÜ Spor - BOTAŞ: 69-70

İlyas KAPLAN / KAYSERİ, () SALON: Kadir Has HAKEMLER: Ergin Sarı (x), Süleyman Dağder Dağlı (x), Erhan Gürsel (x). AGÜSPOR: Sinem (x) 2, Ann Wautes (xx) 14, Dila (xx) 9, Ayşegül (xx) 10, Jelena (x) 6, Chelsea (xx) 11, Gizem Sezer (x),...

Bellona AGÜ Spor - BOTAŞ: 69-70

İlyas KAPLAN / KAYSERİ, ()

SALON: Kadir Has

HAKEMLER: Ergin Sarı (x), Süleyman Dağder Dağlı (x), Erhan Gürsel (x).

AGÜSPOR: Sinem (x) 2, Ann Wautes (xx) 14, Dila (xx) 9, Ayşegül (xx) 10, Jelena (x) 6, Chelsea (xx) 11, Gizem Sezer (x), Tanasha Wrıght (xxx) 17.

BOTAŞ: Celeste Sıms (xxxx) 32, Fatmanur (xx), Dilara (xx), Özge (xx) 3, Elif (xx) 4, Petra (xx) 4, Tilbe (xx) 8, Lacy (xxx) 17, Luca (xx) 2.

1.PERİYOT:16-16 Berabere

2.PERİYOT: 27-30

3.PERİYOT: 46 – 48

4.PERİYOT: 60 - 60

BİLYONER.com Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Bellona AGÜ Spor uzatmaya giden maçta evinde konuk ettiği BOTAŞ’a bir sayı farkla yenildi: 69-70.

Ev sahibi takımın Dila ile kaydettiği sayı ile müsabakaya başlayan Bellona AGÜ Spor’un basketlerine karşılık veren BOTAŞ maçın dengede gitmesine neden oldu. İlk periyot beraberlikle sona erdi: 16 – 16. İkinci periyoda iki takımda oyuncu değişikliği ile başladı. BOTAŞ periyodun başında öne geçti. Periyot sonuna kadar farkı koruyan kırmızı - beyazlılar devreye üç sayı farkla önde girdi: 27 – 30. Üçüncü çeyrekte ev sahibi takımın sayılarına cevap veren BOTAŞ son periyoda iki sayı farkla önde girdi: 46 – 48. Dördüncü periyoda iyi savunma yaparak başlayan BOTAŞ son üç dakikaya kadar farkı korudu. Bellona AGÜ Spor mola aldı. Bitime dört dakika kala mola alan ev sahibi takım daha sonra bulduğu sayılarla farkı eritip öne geçti. BOTAŞ bitime saniyeler kala Lacy’nin serbest atışı ile skor 60-60 oldu ve maç uzatmaya gitti. Uzatmada başa baş giden müsabakada son saniyelere geride giren ev sahibi takım mağlup oldu: 69-70.



FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55