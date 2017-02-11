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Bellona Agü Spor-Adana ASKİ: 61-60

İlyas KAPLAN / KAYSERİ, () SALON: Kadir Has HAKEMLER: Ahmet Taner İbin (x), Şeyhmus Melek (x), Duhan Köyiçi (x) BELLONA AGÜ SPOR: Wauters (xxx) 8, Dila (xx) 8, Ayşegül (xxx) 5, Jelena (xxx) 7, Chelsea Gray (xxx) 6, Lara (xxx) 12, Gizem (xxx) 2,...

Bellona Agü Spor-Adana ASKİ: 61-60

İlyas KAPLAN / KAYSERİ, ()
SALON: Kadir Has
HAKEMLER: Ahmet Taner İbin (x), Şeyhmus Melek (x), Duhan Köyiçi (x)
BELLONA AGÜ SPOR: Wauters (xxx) 8, Dila (xx) 8, Ayşegül (xxx) 5, Jelena (xxx) 7, Chelsea Gray (xxx) 6, Lara (xxx) 12, Gizem (xxx) 2, Wright (xxx) 13
ASKİ: Asena (xx) 12, Ezgi (x), Clark (xxx) 15, Kübra (x) 4, Sujanova (x) 9, Bentley (xx) 10, Warley (xx) 10, Tuğçe (x)
1.PERİYOT: 18-13
2.PERİYOT: 35-28
3.PERİYOT: 45-52
BİLYONER.com Kadınlar Basketbol Ligi'nde Adana takımı ASKİ’yi konuk eden  Bellona Agü Spor, Euro Cupmaçı için gittiği İspanya'dan yorgun döndüğü Kayseri'de seyircisi önündeki maçı zor da olsa bir sayı farkla kazandı: 61-60.
Müsabakanın ilk dakikalarında iki takımda kolay sayı buldu. Adana ASKİ periyot ortasında Bentley ile skoru 10-13 yaptı. Ev sahibi takım bu sayıya çabuk cevap verdi. Bellona Agü Spor ilk periyodu 5 sayı farkla önde tamamladı: 18-13. İkinci periyoda iki takımda oyuncu değişikliği ile başladı. Ev sahibi takım kaydettiği seri sayılar ile çift haneli skoru yükselterek, devreye 8 sayı önde girdi: 35-28. Üçüncü periyodun başında farkı azaltan Adana ASKİ skoru lehine çevirdi. Bellona Agü Spor mola aldı. Periyodun kalan üç dakikasına önde giren konuk takım son periyoda 7 sayı önde girdi: 45-52. Dördüncü periyodun başında sayılar bulan Bellona Agü farkı kapatmaya başladı. Son dakikaları büyük heyecana sahne olan müsabakada, Chelsea Gray’ın basketi ile öne geçen Bellona AGÜ Spor kalan dört saniyede sayı yemedi ve karşılaşmadan galip ayrıldı: 61-60

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