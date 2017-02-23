Bellona AGÜ, EuroCup'ta Fransız BLMA ile eşleşti

Eşleşmede ilk karşılaşma 7 Mart Salı günü Fransa'da, rövanş ise 10 Mart'ta Kayseri’de oynanacak. Turu geçen takım ise 21-24 Mart tarihlerinde oynanacak yarı finalde Hatay Büyükşehir Belediyesi–Wisla Can-Pack eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.
Eşleşmede ilk karşılaşma 7 Mart Salı günü Fransa'da, rövanş ise 10 Mart'ta Kayseri’de oynanacak. Turu geçen takım ise 21-24 Mart tarihlerinde oynanacak yarı finalde Hatay Büyükşehir Belediyesi–Wisla Can-Pack eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.