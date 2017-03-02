Bellona Abdullah Gül Üniversitesi-Fenerbahçe: 71-69

Ergin KARATAŞ/ İZMİR, ()

SALON: Bornova Atatürk



HAKEMLER: Sami Öze (xx), Orkun Yurtdaş (xx), Ahmet Taner İbin (xx)



BELLONA ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ: Wauters (xxx) 22, Dubljevic (xxx) 15, Gray (xxx) 11, Sanders (x) 4, Wright (xx) 6, Ayşegül (xxx) 13, Şaziye (x)



FENERBAHÇE: Birsel (xx) 6, Verameyenka (xxx) 12, Laverder (xxx) 19, Quigley (xxx) 18, Stricklen (xxx) 10, Derya (x) 2, Ayşe (x), Esra (x) 2



1. PERİYOT: 17-15



İLK YARI: 41-28



3. PERİYOT: 53-50



PTT Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası yarı finalinde Bellona Abdullah Gül Üniversitesi, Fenerbahçe'yi Gray'in son saniye basketiyle mağlup ederek finale yükseldi. Bornova Atatürk Spor Salonu'nda oynanan maçta Kayseri temsilcisinde Wauters 22, Dublijevic de 15 sayıyla takımlarını finale taşıdı. Kupanın iddialı takımlarından Fenerbahçe'ye ise Lavender'in 19,Quigley'in 18 sayısı yetmedi. Bellona AGÜ'nün finaldeki rakibi Beşiktaş-Yakın Doğu Üniversitesi maçının ardından belli olacak.



Abdullah Gül Üniversitesi, Fenerbahçe'nin üst üste hücumlardan boş dönmesinden yararlanıp maça 9-2'lik seriyle başladı. Kısa sürede oyuna ortak olan Kanarya, Quigley'in periyodun bitimine 2 dakika 33 saniye kala bulduğu 3 sayılık basketle durumu 13-13'e getirdi. İlk 10 dakikada, 17-15 Kayseri temsilcisinin üstünlüğüyle tamamlandı. İkinci periyotta Fenerbahçe, Stricklen'ın basketiyle ilk kez 22-21 öne geçti. Bu bölümden sonra 8 sayılık seri yakalayan Bellona AGÜ, yeniden kontrolü eline aldı. Farkı giderek açan ekip, devrenin son saniyesinde Wauters'ın turnikesiyle skoru 41-28'e getirerek soyunma odasına 13 sayı önde gitti. Üçüncü periyotta oyuna yeniden ortak olan sarı-lacivertliler, farkı eriterek periyodun bitimine 3 dakika kala Stricklen'ın üçlüğüyle tekrar 48-47 üstünlüğü yakaladı. Periyot, Bellona'dan Dublijevic'in serbest atışlarıyla 53-50 Bellona AGÜ lehine sonuçlandı. Karşılıklı basketlerle geçen son periyodun bitimine 1 dakika 13 saniye kala sahneye çıkan Fenerbahçeli Quigley, 3 sayılık basketle durumu 69-69 yaptı. Bellona AGÜ'de bitime 24 saniye kala son hücumu kullanan Gray, son saniyeye kadar bekleyip attığı basketle takımını finale çıkardı: 71-69.