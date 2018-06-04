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Belhanda attı Fas kazandı

Slovakya - Fas: 1 - 2 İSTANBUL,() Rusya'da düzenlenecek olan 2018 Dünya Kupası öncesinde ülkeler hazırlık maçlarına devam ediyor. Turnuvanın başlamasına 11 gün kalan Galatasaraylı Younes Belhanda'nın formasını giydiği Fas, Slovakya...

Belhanda attı Fas kazandı

Slovakya - Fas: 1 - 2

İSTANBUL,()

Rusya'da düzenlenecek olan 2018 Dünya Kupası öncesinde ülkeler hazırlık maçlarına devam ediyor. Turnuvanın başlamasına 11 gün kalan Galatasaraylı Younes Belhanda'nın formasını giydiği Fas, Slovakya ile karşılaştı. 
Cenevre Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Fas, Slovakya'yı 2-1 mağlup ederken 74'üncü dakikada ağları sarsan Younes Belhanda ülkesine galibiyeti getiren isim oldu. Karşılaşmada Fas'ın diğer golünü ise 64'üncü dakikada Ayoub El Kaabi kaydetti. Mücadelede Slovakya'nın tek golü ise 59'uncu dakikada Jan Gregus'dan geldi. 
Fas'ta ayrıca Medipol Başakşehirli Manuel Da Costa ve Yeni Malatyaspor forması giyen Khalid Boutaib karşılaşmaya ilk 11'de başladı. Da Costa 46'ncı dakikada yerini Romain Saiss'e, Boutaib ise 60'ıncı dakikada Ayoub El Kaabi'e bıraktı.
Slovakya'da ise Trabzonsporlu oyuncular Hubocan ve Kucka mücadeleye ilk 11'de başladı. Kucka 45 dakika sahada kalırken, Hubocan ise 79 dakika forma giydi.
 

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