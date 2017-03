Belgrad Büyükelçisi Bilgiç: ''Yurt dışında alınan madalyalar bizi mutlu ediyor"

''Türkiye Cumhuriyeti olarak sporda her türlü garantiyi veriyoruz''



ERCAN ATA - BELGRAD / ( fotoğraflı)

Türkiye Cumhuriyeti Belgrad Büyükelçisi Tanju Bilgiç, Atletizm milli takım kafilesini kabul etti.

Belgrad Büyükelçiliği'nde yapılan kabule, Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Başkanı Fatih Çintimar, Genel Sekreter Fahrettin Yıldız, Yönetim Kurulu Üyesi Celalettin Deniztoker, Avrupa Atletizm Federasyonu (EA) yönetim kurulu üyesi Salih Münir Yaraş, Milli atletler Özlem Kaya ve Yavuz Can katıldı.

Büyükelçi Bilgiç, kabulde yaptığı açıklamada, ''Yurt dışında mücadele eden Milli takımlarımızın alacağı madalyalar, başarılar bizi ve ülkemizi gündeme taşıyacak. Bu başarılar Ülkemiz adına çok ama çok önemli. Son dönemde Türkiye adına sporda çok önemli gelişmeler var. Sportif açıdan yabancıların ülkemize bakışını değerlendirdiğimiz zaman, geçen yıl çalkantılı bir yıl geçirdik. Türkiye çok büyük bir ülke, büyük ülkelerde bazen bu tür çalkantılı dönemler olabiliyor. Terör saldırıları dünyanın her yerinde olabilir. Sportif olarak dünya ülkeleri sporun yanında durarak tepkilerini dile getirebilir. Bizim devlet olarak hedefimiz ilk önce siyasi istikrar. Spor arkasından gelecektir ve ülkemize olan bakış değişecektir'' dedi.

"Yurt dışında olan biz Büyükelçiler, sporda ülkemizin ne kadar güvenli olduğunu yabancılara anlatıyoruz" diyen Bilgiç, ''Biz yabancılara ülkemizde sportif açıdan hiçbir sıkıntı olmadığını anlatıyoruz. Onlara kesinlikle ülkemize gidebilirsiniz diyoruz. Biz Türkiye Cumhuriyeti olarak sporda her türlü garantiyi veriyoruz. Spor açısından kimse ülkemiz üzerinde oyunlar oynamamalı. Sporun dostluk ve barış olduğu ortamda, hiçbir ülke vatandaşı endişe etmeden ülkemizdeki spor faaliyetlerine katılmalıdır'' diye konuştu.

Milli kafileyi kabulünden dolayı Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, ''Sayın büyükelçimizin kabulüne çok teşekkür ediyorum" diyerek, milli atletlerin imzaladığı bir formayı Büyükelçi Bilgiç'e hediye etti.