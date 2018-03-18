Belediyeler Salon Atletizm Yarışmaları sona erdi

İSTANBUL /

İstanbul'daki Salon Atletizmi Sezonu, Ataköy'deki Belediyeler Salon Atletizm Yarışmaları ile tamamlandı. 22 takımın yarıştığı müsabakalar sonunda Ankara BŞB EGO Spor ile İzmir BŞB şampiyonluğa ulaştı.

U20 yaş kategorisindeki atletlerin katıldığı Belediyeler Salon Atletizm Yarışmaları bugün İstanbul'da gerçekleştirildi. Müsabakalar sonunda erkekler Ankara BŞB EGO Spor 67 puan toplarken, Üsküdar Belediyespor 62 puanla ikinci, Eskişehir Odunpazarı Belediyesi de 52 puanla üçüncü sırayı aldı.

U20 kadınlarda ise İzmir Büyükşehir Belediyesi altı yarışma sonunda 52.5 puan toplarken, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi 50, İzmir Gaziemir Belediyesi de 39 puan yaptı.

Yarışmalar sonunda ödül töreni gerçekleştirildi ve böylece aralık ayının ikinci hafta sonunda başlayan 2017-18 Salon Atletizm Sezonu sona erdi. Önümüzdeki haftadan itibaren atletizmde açık saha sezonunda yarışmalar başlayacak.

FOTOĞRAFLI