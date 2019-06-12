Belediye Başkanı Dutlulu: Akhisarspor'un yanındayız

AKHİSAR Belediye Başkanı Besim Dutlulu, geçen pazartesi günü yapılan meclis toplantısında, Spor Toto Süper Lig'den düşmenin üzüntüsü yaşayan Akhisarspor'un yanında olduğunu söyledi.

Yeşil-siyahlı kulübü yaklaşık 35 yıldır desteklediğini anlatan Besim Dutlulu, "Akhisarspor'un amatörden profesyonel lige yükselme maçında da ben vardım. Takım 3'üncü Lig'de ve 2'nci Lig'de mücadele ederken de ben en önde oturuyordum. Ben çok iyi bir Akhisarspor taraftarıyım. Öncelikle bilmeyen için söyleyeyim; Akhisar Belediyesi ile Akhisarspor arasında hiçbir bağ yok. Adı Akhisar Belediye Gençlik ve Spor Derneği ama belediyenin hiçbir söz hakkı yok. Yine de kulübe bazı desteklerimiz oluyor" dedi.

Bütün Akhisarspor'a belediyenin maaş veremeyeceğini ifade eden Dutlulu, "Daha önceki belediyemiz tesisleri 10 bin TL'ye, stadyumu da 12 bin TL'ye Akhisarspor'a kiralıyordu. Akhisarspor'a ben bunu uygun görmüyorum. Hem tesisleri hem de stadyumu ücretsiz olarak verebiliriz. Sonuçta bir destek vereceksek böyle bir destek verelim. Biz her zaman Akhisarspor'un arkasındayız. Ama Akhisarspor'un şeffaf bir yapıya sahip olması gerekiyor. Sonuçta 130 milyon TL'lik bir bütçeden bahsediyoruz, bu az bir para değil. Bir de şöyle bir algı oluştu; 'Besim Dutlulu Akhisarspor'u ele geçirmeye çalışıyor.' Yasal olarak benim Akhisarspor'a başkan olma gibi şansım yok. İstesem de olamam. O partiden alalım başka partiye verelim yaparsak Akhisarspor'un zarar göreceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.