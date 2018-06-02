Belediye Başkanı Çoban'dan Afyon Belediyespor'a destek çağrısı

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AFYONKARAHİSAR Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'ne yükselen Afyon Belediyespor'u kutlarken, "Burada kalıcı hale geleceksek, geri liglere düşmeyeceksek, vatandaşımızın, iş adamlarımızın, iş kadınlarımızın, sivil toplum kuruluşlarımızın herkesin bu kulüplere destek vermesi gerekiyor" dedi.

Türkiye Basketbol 1'inci Ligi play- off final serisi dördüncü maçında, deplasmanda Bahçeşehir Koleji'ni 74-70 yenerek seride durumu 3-1 yapan Afyon Belediyespor Tahincioğlu Basketbol Süper Lig'e yükseldi. Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, Afyon Belediyesporlu sporcuları ve teknik heyeti tebrik etti. Afyonkarahisar'ın Türkiye'de basketbolda 16 takımdan biri haline geldiğine dikkati çeken Başkan Çoban, "Ancak önemli bir şey var. İl olarak baktığımızda sadece ve sadece Afyonkarahisar'ın basketbol takımı var. Bunun yanında büyükşehir olarak taşrada Gaziantep'in var, bir de Eskişehir Büyükşehir'in takımı var. İl olarak Türkiye'de Süper Lig'de olan tek basketbol kulübüyüz" diye konuştu.

'EUROLEAGUE ŞAMPİYONU FENERBAHÇE'Yİ AĞIRLAYACAĞIZ'

Basketbolda bölgesel ligde başladıkları mücadele sonucunda birkaç yılda Süper Lig'e yükseldiklerini vurgulayan Başkan Çoban, "İnşallah 2018- 2019 yılında yeni salonumuzda artık süper lig takımlarına ve dönemin Euroleague şampiyonu Fenerbahçe'yi, Obradoviç'i, Anadolu Efes'i, Galatasaray, Beşiktaş, Pınar Karşıyaka gibi geçmişten bu tarafa basketbolda marka olmuş kulüpler ilimize gelecek ve bizler de takımımıza destek olmak için salonlara akın edeceğiz. Bu büyük bir başarı. Bu başarıdan dolayı öncelikle oyuncularımı, teknik heyetimi canı gönülden kutluyorum. Kulüp yönetimimize minnetlerimi sunuyorum" diye konuştu.

'DESTEĞE İHTİYACIMIZ VAR'

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde takımın desteğe ihtiyacı olduğunu aktaran Başkan Çoban, şunları söyledi;

"Vatandaşa da bir mesajım var; artık bu liglerin giderleri çok yüksek. Bunu belediye imkanlarıyla bizim götürmemiz mümkün değil. Burada kalıcı hale geleceksek, geri liglere düşmeyeceksek, vatandaşımızın, iş adamlarımızın, iş kadınlarımızın, sivil toplum kuruluşlarımızın herkesin bu kulüplere destek vermesi gerekiyor. Bu destekler gelmezse çıktığımız Süper Lig'den daha ilk yılımızda geriye gitme ihtimalimiz var. Böyle bir başarı yakalamak için bir daha trilyonlar harcasak bu seviye gelemeyiz. Burada kalmak için tüm vatandaşımızın desteğini bekliyoruz."

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