Belçika - Tunus: 5-2

MOSKOVA,()

STAT: Spartak

HAKEMLER: Jair Marrufo, Corey Rockwell, Juan Zumba

BELÇİKA: Courtois- Alderweireld, Vertonghen, Meunier, Boyata, Witsel, Kevin de Bruyne, Hazard (Dk. 68 Batshuayi) , Carrasco, Lukaku (Dk. 59 Fellaini), Mertens (Dk. 86 Tielemans) TUNUS: Mustapha- Ben Youssef (Dk. 41 Benalouane), Bronn (Dk. 24 Nagguez), Maaloul, Meriah, Khaoui, Khazri, Sassi (Dk. 59 Sliti), Skhiri, Ben Youssef, Badri

GOLLER: Dk. 6, Dk 51 Hazard (P), Dk. 16, 45+3 Lukaku, Dk. 90 Batshuayi (Belçika), Dk. 18 Bronn, 90+3 Khazri (Tunus)

SARI KARTLAR: Sassi (Tunus)

2018 FIFA Dünya Kupası G Grubu mücadelesinde Belçika, Tunus'u 5-2 mağlup etti. Belçika bu galibiyetle puanını 6'ya yükseltirken Tunus 2'nci maçından da puan çıkaramadı. Belçika'ya galibiyeti getiren golleri 6 ve 61'inci dakikada Hazard, 16, 45+3'üncü dakikada Lukaku ve uzatma dakikalarında Batshuayi kaydetti. Tunus'un golleri ise 18'inci dakikada Bronn ve 90+3'üncü dakikada Khazri'den geldi. Belçika bir sonraki maçta İngiltere ile karşılaşacakken, Tunus ise Panama ile puan mücadelesi verecek.

3'üncü dakikada Ceza sahası çizgisine yakın bir yerde sağ çaprazdan topla buluşan Thomas Meunier'in sol ayağıyla yerden yaptığı şutu kaleci Farouk Ben Mustapha kurtarıyor.

6'ncı dakikada Belçika golü buldu. Syam Ben Youssef'in ceza sahasında Eden Hazard'a yaptığı hareketi sonucu hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Hazard'ın Belçika'yı öne geçiren golü attı. 1-0

16'ncı dakikada Belçika farkı 2'ye çıkardı. Dries Mertens'in ara pasında topla buluşan Romelu Lukaku kaleci Mustapha'nın yanından topu ağlarla buluşturdu. 2-0

18'inci dakikada Tunus farkı 1'e indirdi. Wahbi Khazri'nin kullandığı serbest vuruşta Dylan Bronn'un kafayla dokunuşunda Tunus golü buldu.2-1

33'üncü dakikada Wahbi Khazri'nin uzak mesafeden Belçika kalesine gönderdiği şutu kaleci Thibaut Courtois kontrol etti.

45+3'üncü dakikada Belçika'nın golü geldi. Thomas Meunier'in asistinde Romelu Lukaku, kaleci Mustapha'nin üstünden yaptığı vuruşla kendisinin 2, takımının 3'üncü golünü attı. 3-1

Maçın ilk yarısı Belçika'nın 3-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.

51'inci dakikada Belçika 4'üncü golünü buldu. Kevin De Bruyne'ün asistinde Eden Hazard kaleci ve topu Mustapha'yı geçerek topu kaleye gönderdi. 4-1

61'inci dakikada gelişen Belçika atağında Yannick Carrasco'nun plase vuruşu az farkla auta çıktı.

90'ıncı Belçika 5inci golünü attı. Youri Tielemans'ın ceza sahasına yaptığı ortaya Batshuayi yaptığı vuruş ağlarla buluştu. 5-1

90+3'ünücü dakikada Tunus farkı 3'e indiren golü attı. Hamdi Nagguez'in yerden pasında Wahbi Khazri topa gelişine vurdu ve maçın skorunu belirleyen golü attı. 5-2

Mücadeleyi Belçika 5-2 kazandı.



