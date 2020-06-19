Bein Sports “Futbolun Şehirleri” Programı Eyüpsultan’da Çekildi
Türkiye’nin birçok ilini gezerek şehirlerle bütünleşen futbol takımlarının hikayelerini ekranlara yansıtan Bein Sports, bu hafta yüz yılı aşan tarihiyle dikkat çeken İstanbul’un incisi Eyüpsultan’a konuk oldu
Türkiye’nin birçok ilini gezerek şehirlerle bütünleşen futbol takımlarının hikayelerini ekranlara yansıtan Bein Sports, bu hafta yüz yılı aşan tarihiyle dikkat çeken İstanbul’un incisi Eyüpsultan’a konuk oldu. “Futbolun Şehirleri” programında hem ilçenin tarihi ve turistik bölgeleri görüntülendi, hem de ilçenin tarihi takımı Eyüpspor’la ilgili birbirinden ilginç röportajlara imza atıldı.
Uras Çanakcı’nın hazırladığı ve Nazlı Canyurt’un sunduğu programda, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, Piyer Loti’de yapılan röportajda Eyüpsultan’ı, Eyüpspor’u ve amatör spor kulüplerine verdikleri destekleri anlattı.
Şehrin kültürü, futbol altyapısı, gezip görülecek yerlerin ve şehrin takımının tanıtıldığı programda Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya ile de Eyüp Stadı’nda röportaj yapıldı. Başkan Özkaya, Eyüpspor’un tarihi, hedefleri ve alt yapı çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Programda ayrıca teknik kadro ile Atletizm Takımının başarılı sporcuları ve Eyüpspor’a hizmet etmiş efsane futbolcularla da söyleşiler yapıldı.
Futbolun yanısıra Eyüpsultan’da gezilecek, görülecek yerlerin de tanıtıldığı programda, Kemerburgaz’da bulunan 1948’den beri turşuculuk yapan Tarihi Kemerburgaz Turşucusu Halit Demir’le, tarihi 1960’lara kadar dayanan Tarihi Eyüpsultan Güveççisi Serkan Karadeniz’le ve 1883 yılından beri aynı yerinde hizmet vermeye devam eden Eyüpsultan halkası ve acıbadem kurabiyesi ile ilgi odağı olan Akmanoğlu Fırın’ın sahibi Halit Akmanoğlu’yla renkli ve keyifli söyleşiler gerçekleştirildi.
Eyüpspor’un ve Eyüpsultan’ın meşhur lezzetlerinin, büyüleyici güzelliklerinin tanıtıldığı Futbolun Şehirleri, 22 Haziran Pazartesi günü saat 22.00’de Bein Sports 2 kanalında yayınlanacak.
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