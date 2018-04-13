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Bedir: ''İyi sonuçla uçmayız, kötü sonuçla çökmeyiz''

KAYSERİSPOR Başkanı Erol Bedir, sarı kırmızılı ekibin son zamanlarda aldığı farklı yenilgiler altında başka nedenler aramanın doğru olmadığını belirtti. Kayserispor'un 3 maçta 11 gol yiyip puan alamamasının normal olmadığını,...

Bedir: ''İyi sonuçla uçmayız, kötü sonuçla çökmeyiz''
KAYSERİSPOR Başkanı Erol Bedir, sarı kırmızılı ekibin son zamanlarda aldığı farklı yenilgiler altında başka nedenler aramanın doğru olmadığını belirtti.
Kayserispor'un 3 maçta 11 gol yiyip puan alamamasının normal olmadığını, bunun altında başka başka nedenler aramaya gerek olmadığını söyleyen Kayserispor Başkanı Erol Bedir, Gençlerbirliği maçı öncesi Doğan Haber Ajansı'na () yaptığı açıklamada şu görüşlere yer verdi :
''Hedefimizi ilk 5 ve Avrupa Kupaları olarak belirlemiştik. Şu anda da aldığımız yenilgilere karşın, bu hedef sürüyor. Tüm takımlar lige başladıklarında kendisine hedefler koyar. Biz, Kayserispor olarak öncelikle ligde kalma hedefiyle yola çıktık. Aldığımız sonuçlar, bu planımızı revize ettirdi ve bu kez Avrupa Kupaları hedefimiz demeye başladık. Bu iddiamız ve hedefimiz henüz yitirmedik. Trabzonspor maçının ilk yarısında üstün olan taraf biz olduk. 2 gollük pozisyonumuzu kaleci Onur kurtardı. Aynı onbir, aynı oyun sistemiyle, aynı sahada ikinci yarıda fark yedik.Bunun izahatı ne yazık ki yok. Ne yönetimimizle teknik kadro ne de oyuncularımız arasında bir sorun veya anlaşmazlık yok. Öyle olsa çoktan müdahale ederdik. Sezon sanki yeni başlamış gibi oyuncularımızın kendi aralarında teknik kadroyla aralarında bir sevgi, yönetimimize karşı da bir saygı söz konusu. ''

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