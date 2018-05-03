Bediha Gün, bronz madalyanın sahibi oldu

DAĞISTAN,()

Avrupa Güreş Şampiyonası kadınlar 55 kiloda mücadele eden Bediha Gün, Ukraynalı Anna Voitova'yı mağlup ederek bronz madalyaya ulaştı.

Rusya Federasyonu'na bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'ndeki Kaspiysk kentinde düzenlenen şampiyonanın 4'üncü gününde Ukraynalı rakibi Voitova'yı 10-0 sayı tuşuyla yenen Bediha, Avrupa şampiyonalarındaki ilk madalyasını kazandı.

Kadınlar 55 kiloda altın madalya Belaruslu Iryna Kurachkina'nın olurken, Polonyalı Roksana Marta Zasina gümüş madalya, Rus Maria Gurova ise diğer bronz madalyanın sahibi oldu.