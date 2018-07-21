Beder'den altın, Sayman'dan gümüş madalya

Çekya'nın Prag kentinde başlayan Gençler Avrupa Kupası müsabakalarının ilk gününde; Tuğçe Beder altın, Gamze Sayma ise gümüş madalya kazandı.

Gençler Avrupa Kupası'nın yapıldığı Çekya'nın Prag kentinde Gamze Sayma (44) ve Tuğçe Beder (48) kürsüye çıkmayı başardı. 39 ülkeden 150'si kadın toplam 430 judocu mücadele ediyor. Organizasyonun ilk gününde Türk sporculardan Tuğçe Beder 48 kiloda altın, Gamze Sayma da 44 kiloda bronz madalya kazanma başarısı gösterdi.



Erkeklerde 55 Kg'da Oğuzhan Özışık ve 60 Kg'da Mihraç Akkuş sıkletlerinde beşinci, kadınlar 48 Kg'da Özge Andıç ise yedinci oldu.