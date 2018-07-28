Beder'den altın, Sayma'dan gümüş madalya

BERLIN () - Gençler Avrupa Judo Kupası'nın ilk gününde Tuğçe Beder (48) altın, Gamze Sayma (44) ise gümüş madalya kazandı.

Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Gençler Avrupa Kupası müsabakaları bugün başladı. Müsabakaların ilk gününde tatamiye çıkan milli judokalardan Tuğçe Beder (48) altın, Gamze Sayma (44) ise gümüş madalyaya uzandı.

38 ülkeden 229'u kadın toplam 565 judokanın katıldığı kupa müsabakalarının ilk gününde tatamiye çıkan judokalardan Tuğçe Beder, 48 kilo final müsabakasında Kazak Galiya Tynbayeva'yı yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

44 kiloda ise Gamze Sayma, finalde Belçikalı Lois Petit'e yenildi ve gümüş madalyada kaldı.

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