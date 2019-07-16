Bedensel Engelliler 15 Temmuz Atletizm Kupası sona erdi

ANKARA/

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 3'üncü yıl dönümü anma etkinlikleri kapsamında Bursa Atıcılar Olimpik Atletizm Pisti'nde düzenlenen Atletizm Kupası'nda mücadeleler tamamlandı. 26'sı erkek 7'si kadın toplam 33 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen kupada yarışlar koşu, atlama ve atma kategorilerinde yapıldı.

Dereceye giren sporculara madalyalarını Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı (TBESF) Arif Ümit Uztürk, TBESF Yönetim Kurulu Üyesi Aleattin Toker ile Bursa Osmangazi Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Fedai Din takdim etti.

İki gün süren müsabakalarda branşlarında dereceye giren atletler ve dereceleri şöyle:

Kadınlarda; 100 m koşu T53/54 kategorisinde 1. Zübeyde Süpürgeci, 2.Zeynep Acet, 3.Nurşah Usta T45/46/47 kategorisinde 1. Dilba Tanrıkulu olurken, 200 m koşu T45/46/47kategorisinde 1.Dilba Tanrıkulu ve 400 m koşu T53/54 kategorisinde 1.Hamide Doğangün, 2- Zübeyde Süpürgeci, 3. Zeynep Acet oldu.

Uzun atlamada T45/46/47 kategorisinde 1.Dilba Tanrıkulu, gülle atmada ise F41 kategorisinde 1.Rabia Cirit oldu.

Erkeklerde; 100 m koşu T38 kategorisi 1.Enes Şahin, 2.Mehmet Atalay, 3.Onur Öztürk, T44/63 kategorisinde 1.Enes Tanrıkulu , 2.Nurullah Kart , 3.Barış Telli, T52/53 kategorisinde 1.Birol Kamar, 2.Ramazan Çuğlan, 3.Umut Çabuk, T45/46/47 kategorisinde 1.Kerim Elyaz oldu.

400 m koşu T52/53 kategorisinde 1. Birol Kamar, 2. Umut Çabuk, 3.Ramazan Çuğlan, T38/46/47 kategorisinde 1.Nur Ahmet Akal, 2.Veysel Acar, 3.Tahir Erdemir, 800 m koşu T53/54 kategorisinde 1. Umut Çabuk, 1500 m koşu T52 kategorisinde 1.Ramazan Çuğlan, T46/47 kategorisinde 1.Tahir Erdemir oldu.

Uzun atlama T38 kategorisinde 1.Enes Şahin, 2. Mehmet Atalay, 3.Onur Öztürk, T46/47 kategorisinde 1. Kerim Elyaz, 2.Gökhan Akın oldu.

Yüksek atlama T44/64 kategorisinde 1.Tarık Taha Buyrukoğlu, 2.Enes Tanrıkulu, 2. Mahir Ateş, T63 kategorisinde 1.Barış Telli, T46 kategorisinde 1. Gökhan Akın 1.50, T47 kategorisinde 1.Abdullah Ilgaz oldu.

Disk atma F55 kategorisinde 1.Fatih Batı ve gülle atmada F55 kategorisinde 1.Fatih Batı, 2.Kubilay Şahin , F41 kategorisinde 1.Ahmet Hazım Aydınoğlu, F46 kategorisinde 1.Hamza Doğan oldu.

4x100 karışık bayrak yarışında ise, 1.Mehmet Tunç-Dilba Tanrıkulu-Enes Şahin-Zübeyde Süpürgeci, 2.Abdullah Ilgaz-Gökhan Akın-Nurullah Kart-Zeynep Acet, 3. Enes Tanrıkulu-Barış Telli-Nurşah Usta- Nur Ahmet Akal oldu.

(FOTOĞRAFLI)