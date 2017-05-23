Bedensel engelli tenisçinin hedefi olimpiyat şampiyonluğu

MERSİN'li bedensel engelli milli tenisçi 17 yaşındaki Oğuzhan Güneş, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu (TBESF) tarafından düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda 3 kategoride finale çıkarak 2 birincilik ve 1 ikincilik elde etti.



Tenise başladıktan yalnızca 1 yıl sonra dikkatleri üzerine çekerek milli formayı kapan Güneş, Bodrum'da gerçekleştirilen şampiyonada gösterdiği başarıyla adından söz ettirdi. Junior, Büyük Erkekler ve Büyük Erkekler Çiftler kategorilerinde final oynayarak bir ilke imza atan Oğuzhan, diğer kulüplerin de dikkatini çekti. 3 yıllık bir deneyimi olmasına rağmen, 15 yıllık tenis oyuncusu rakiplerine kortu dar eden Oğuzhan, 2 kupa ve 1 madalyanın sahibi oldu.



Hayata tenis ile tutunan ve her başarısında gelecekten daha da umutlanan Güneş, "3 kategoride de final oynadım. 2 şampiyonluk bir de ikincilik elde ettim. Ben ve antrenörüm dışında herkes, Büyük Erkekler finaline çıkacağıma ihtimal vermiyordu çünkü henüz 3 yıllık sporcuyum. Yarı final oynadığım rakiplerimden biri 17 yıllık diğeri 14 yıllık tenisçi. Ama ben onları geride bıraktım ve şampiyon oldum. Tek hedefim ise Olimpiyat şampiyonu olmak" dedi.



TENİS HAYALLERİMİ DEĞİŞTİRDİ



Türkiye'de engelli olmanın çok zor olduğunu ifade eden Güneş "Engelliler eve bağlı halde yaşıyor. Kesinlikle evde kalmayın ve bir spor ile uğraşın. Ben de tenise başlamadan önce ev ve okul arasında gidip geliyordum. Hayatımın çoğu evde geçiyordu ama tenise başladıktan sonra, Milli Takım forması ile pek çok ülkeye gittim, İtalya'da dünya 5'incisi oldum. Daha önce hep bilgisayar başında olduğum için hayalim bilgisayar mühendisi olmaktı. Şimdi ise Olimpiyat şampiyonu olmak" diye konuştu.



SPONSOR OLUNURSA OLİMPİYATLARA GİDERİZ



Yaklaşık 40 sporcunun katıldığı çok önemli bir turnuvadan büyük zaferlerle döndüklerini kaydeden Antrenör Atilla Kökver ise şunları söyledi:



"Oğuzhan'ın şu an elde ettiği başarı sanıyorum bir ilk. Oğuzhan son final günü tam 3 final maçına çıktı. 3 final maçını kaldırmak kolay değil. Oğuzhan 2 şampiyonluk bir ikincilik aldı. Rakipleri Türkiye'nin en iyi oyuncularıydı. Oğuzhan daha 3 yıllık bir sporcu ve teniste uzun çalışmalar sonucu başarı elde ediliyor. Bizim önümüz açık. Biz olimpiyatları hedefliyoruz. Bu başarımız da bunun ilk adımı. Sponsor bulursak, bu çalışmayla olimpiyatlara gider ve başarı elde ederiz."