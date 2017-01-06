Beden eğitimi öğretmeni basketbola yıldız yetiştiriyor

Masraflarını cebinden karşılıyor

Burdur'un Gölhisar İlçesi'nde görev yapan beden eğitimi öğretmeni 40 yaşındaki İsmail Davaz'ın yetiştirdiği öğrenciler basketbolda önemli başarılar kazandı. Bugüne kadar 400'e yakın basketbolcu yetiştiren Davaz'ın öğrencileri çok sayıda il ve bölge birinciliği elde etti. Aralarında köylerden taşımalı eğitimle gelen öğrencileri de bulunan Davaz, bunların ulaşım masraflarının çoğunluğunu da cebinden karşıladı.

Burdur'un Gölhisar İlçesi Cumhuriyet Ortaokulu'nda beden eğitimi öğretmeni olarak görev yapan 40 yaşındaki İsmail Davaz, 7 yıl önce başlattığı çalışmaların meyvesini aldı. Okulda verdiği basketbol eğitimlerinin ardından sadece kız branşında takımlar kuran Davaz'ın yetiştirdiği öğrenciler il genelinde 'minikler', 'küçükler', 'yıldızlar' ve 'gençler' kategorilerinde birincilikler elde etti. Bugüne kadar 400'den fazla sporcu yetiştiren Davaz'ın halihazırda minikler, küçükler, yıldızlar ve gençler kategorilerindeki okul takımlarının yanı sıra Türkiye Kadınlar Basketbol Bölgesel Ligi B Grubu'nda 'Gölhisar Cumhuriyet İlköğretim Okulu' adıyla mücadele eden takımda toplam 140 sporcusu bulunuyor.

MASRAFLARINI CEBİNDEN KARŞILIYOR

Davaz, ilçe merkeziyle Asmalı, Evciler, Karapınar, Kargalı, Hisarardı, Uylupınar, Yamadı ve Sorkun köylerinden taşımalı eğitimle gelen öğrencilerini hafta içi ve hafta sonu antrenman sonrası kiraladığı özel minibüsle evlerine götürüp ailelerine teslim ediyor. Çocukların ulaşım başta olmak üzere bazı masraflarını cebinden karşılayan Davaz, Gölhisar Belediye Başkanı Ak Partili Ramazan Canural'ın da büyük desteğini aldığını söyledi.

'7 YILDIR İYİ BİR JENERASYON KURDUK'

Yaptıkları çalışma neticesinde çok iyi noktalara geldiklerini aktaran İsmail Davaz, 7 yıllık birikim sonucu yetiştirdiği sporcuların Kadınlar Basketbol Bölgesel Ligi'nde mücadele ettiklerini aktardı. Altyapıda sporcuların zor şartlarda spor yaptığını vurgulayan Davaz, "Yaklaşık 7 yıldır iyi bir jenerasyon kurduk. Geçen yıl 2002 jenerasyonuyla okul sporlarında basketbol branşında tarihi bir başarı elde ederek bölge şampiyonu olduk ve Türkiye'de ilk 32'ye kaldık. Bu Burdur basketbolunda bir tarihtir. Yine çoğunluğu kendi yetiştirdiğim ve mezun olan sporcularım Burdur Spor Lisesi ile 1999 jenerasyonunda 'bölge şampiyonu' oldu. 2004 jenerasyonu küçük kızlar takımı 1 sayıyla bölge şampiyonluğunu kaçırdı" diye konuştu.

'BİR IŞIL ALBEN, BİR NEVRİYE YILMAZ YARATABİLİRİZ'

Gölhisar'da çok iyi sporcu havuzu olduğunu özellikle çoğunluğu köylerden gelen sporcuların sayısız şampiyonluklar elde ettiğini kaydeden Davaz, şöyle dedi:

"Burdur basketbolunun tarihini yazdık. Bölge şampiyonlukları ve Türkiye dereceleri yapan bir ekip olduk. Birkaç yıl sonra altyapımızdan milli takıma oyuncu gönderir hale geleceğiz. Son 3 yıldır okul sporlarında küçükler ve yıldızlarda il birincisiyiz. Kulüplerde zaten minikler, küçükler, yıldızlar ve gençler kategorilerinde sürekli il birinciliklerimiz var. Bu çocuklara destek verildiği takdirde önümüzdeki yıllarda bir Işıl Alben, bir Nevriye Yılmaz yaratabiliriz. Basketbola destek bekliyoruz. Bu çocuklar çok büyük fedakarlıklarla bu noktaya geldi. Sporcularımız arasında spor lisesine giren fen lisesine girenler var. Spor ve akademik başarıyı harmanlıyoruz. Önümüzdeki yıllarda çok güzel işlere imza atacağız."

İsmail Davaz'ın öğrencilerinden Evciler Köyü'nde oturan Beyza Nur Oral, Asmalı Köyü'nde oturan Güllü Demir ve Uylupınar Köyü'nde oturan Duygu Salman da öğretmenleri sayesinde basketbola başladıklarını ve çok sevdiklerini anlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Maçtan detay,

- Antrenman yapan sporcular,

- İsmail Davaz'ın açıklamaları

HABER - KAMERA: MESUT MADAN/BURDUR, ()