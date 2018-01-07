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Beckerspor'da kötü gidişe çare bulunamadı

BİLYONER.com Kadınlar Basketbol Ligi'nde ilk sezonunu geçiren Bornova Beckerspor, oynadığı 13 maçı da farklı kaybetti, ilk yarıyı galibiyetsiz son sırada tamamladı. Sezon başında antrenörlük görevine Ceyhun Yıldızoğlu'nu getirip iddialı...

Beckerspor'da kötü gidişe çare bulunamadı
BİLYONER.com Kadınlar Basketbol Ligi'nde ilk sezonunu geçiren Bornova Beckerspor, oynadığı 13 maçı da farklı kaybetti, ilk yarıyı galibiyetsiz son sırada tamamladı.
Sezon başında antrenörlük görevine Ceyhun Yıldızoğlu'nu getirip iddialı transferler yaptıktan sonra ligin başlamasına 1 hafta kala mali gerekçeyle kadroyu dağıtan Becker, maçlara gençlerle çıkmaya başladı. Antrenörlüğe önce Arda Erçin, ardından Hakan Yiğit'i getiren İzmir temsilcisi, kadrosunu takviye etse de kötü gidişe çare bulamadı.
Becker, 702 sayıyla ilk yarıda ligin en az sayı atan, 1274 sayıyla ise potasında en çok sayı gören takımı oldu. Özellikle son iki maçta Çukurova Basket'e 104 sayı farkla 145-41, Canik Belediyespor'a ise 76 sayı farkla 145-69 yenilen Becker, Basketbol Federasyonu CEO'su Ömer Onan'dan bile tepki gördü. Onan, geçen hafta bir röportajında Becker'in 104 farklı tarihi mağlubiyetiyle ilgili, "Sen benim ligimi baltalıyorsun. Kimse gelip bizim organizasyonumuzu baltalayamaz. Buna izin vermeyeceğiz" dedi.

  

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