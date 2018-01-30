BC Nizhny Novgorod - İstanbul BBSK: 110-86

İSTANBUL,()
BC NİZHNY NOVGOROD: Petr Gubanov 21, Ivan Strebkov 27, Dmitry Uzinskiy 8, Vadim Panin 2, Stevan Jelovac 23, Jake Odum 11, Artem Komolov, Vladimir Veremeenko 9, Alexander Zakharov 4, Vasily Martynov 3, Ilya Popov 2, Georgiy Zhbanov
İSTANBUL BBSK: Stefan Bircevic 14, Ivan Buva 16, Ryan Toolson 7, Michael Thompson 9, Tevfik Akdamar 5, Jaka Klobucar 16, Ayberk Olmaz 10, Uğur Dokuyan 5, Bekir Sabri Karlı 6, Mert Çevik
1' İNCİ PERİYOT: 30-24
DEVRE:59 - 37
3'ÜNCÜ PERİYOT: 83 - 57
FIBA Avrupa Kupası ikinci tur I Grubu beşinci maçında İstanbul BBSK, deplasmanda konuk olduğu Rus temsilcisi Nizhny Novgorod'a 110-86 mağlup olarak 3'üncü mağlubiyetini aldı. Karşılaşmanın en skorer ismi attığı 27 sayıyla ev sahibi Nizhny Novgorod'dan Ivan Strebkov oldu.