mersin escort bayan bodrum escort bayan facebook beğeni hilesi
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
PKK/YPG TÜM KÖYLERE TÜNELLER KAZIP, HER GEÇENDEN VERGİ ALMIŞ
Hedefte Bafelyun tepesi var
Erdoğan: ÖSO, tıpkı Kurtuluş Savaşımızdaki Kuvâ-yi Milliye, güçleri gibi bir sivil oluşumdur
Erdoğan'dan ÖSO tanımı
FETÖ sanığı eski ÖSYM Başkanı hakim karşısına çıktı
FETÖ sanığı eski ÖSYM Başkanı...
Türk Ordusu'nun zaferi... Afrin'de kulelere Türk başrağı dikildi
Flaş haber... Afrin'e Türk Bayrağı'nı...

BC Nizhny Novgorod - İstanbul BBSK: 110-86

İSTANBUL,() BC NİZHNY NOVGOROD: Petr Gubanov 21, Ivan Strebkov 27, Dmitry Uzinskiy 8, Vadim Panin 2, Stevan Jelovac 23, Jake Odum 11, Artem Komolov, Vladimir Veremeenko 9, Alexander Zakharov 4, Vasily Martynov 3, Ilya Popov 2, Georgiy Zhbanov İSTANBUL...

BC Nizhny Novgorod - İstanbul BBSK: 110-86

İSTANBUL,()

BC NİZHNY NOVGOROD: Petr Gubanov 21, Ivan Strebkov 27, Dmitry Uzinskiy 8, Vadim Panin 2, Stevan Jelovac 23, Jake Odum 11, Artem Komolov, Vladimir Veremeenko 9, Alexander Zakharov 4, Vasily Martynov 3, Ilya Popov 2, Georgiy Zhbanov
İSTANBUL BBSK: Stefan Bircevic 14, Ivan Buva 16, Ryan Toolson 7, Michael Thompson 9, Tevfik Akdamar 5, Jaka Klobucar 16, Ayberk Olmaz 10, Uğur Dokuyan 5, Bekir Sabri Karlı 6, Mert Çevik
1' İNCİ PERİYOT: 30-24 
DEVRE:59 - 37
3'ÜNCÜ PERİYOT: 83 - 57 

FIBA Avrupa Kupası ikinci tur I Grubu beşinci maçında İstanbul BBSK, deplasmanda konuk olduğu Rus temsilcisi Nizhny Novgorod'a 110-86 mağlup olarak 3'üncü mağlubiyetini aldı. Karşılaşmanın en skorer ismi attığı 27 sayıyla ev sahibi Nizhny Novgorod'dan Ivan Strebkov oldu. 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

Diyarbakır escort Diyarbakır escort bayan