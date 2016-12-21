BC Mureş-Gaziantep Basketbol:76- 90

İSTANBUL-
Salon: Sporturilor City
Hakemler: Srdan Dozai (Hırvatistan), Uros Nikolic (Sırbistan), Aliaksandr Syrytsa (Belarus)
BC Mureş: Gajovic 20, Mohammed 13, Martinic 12, Cioacata, Santa 15, Djaba 10, Barham 5, Popescu 1, Andrei, Engi-Rosenfeld
Gaziantep Basketbol: Rautins 17, Altan Erol 2, Ruzic 9, Jefferson 24, Cherry 11, Denmon 12, Balazic 8, Ivanov, Alper Özcan 7, Erden Eryüz
1. Periyot: 17-25
Devre: 34-50
3. Periyot: 48-69
5 faulle çıkanlar: 37.14 Santa, 39.55 Djaba (Mureş)
Gaziantep Basketbol, FIBA Erkekler Avrupa Kupası K Grubu'ndaki ikinci maçında Romanya'nın Mureş takımını deplasmanda 90-76 yendi.