BB Erzurumspor'un kar altında Antalya hazırlığı

Turgay İPEK / ERZURUM, () - Spor Toto Süper Lig'de kalma mücadelesi veren BB Erzurumspor yoğun kar yağışı altında yaptığı gece antrenmanı ile Antalya maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Vali Okay Memiş ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehet Sekmen'in de izlediği antrenmana katılan taraftar futbolculara tezahüratta bulundu.

Kazım Karabekir Stadyumu'nda hava sıcaklığının sıfırı gösterdiği saat 19.00'da antrenmana çıkan mavi-beyazlı ekip, bir süre sonra yağan yoğun kar yağışı altında çalışmalarını sürdürdü. Futbolcuları yalnız bırakmayan Vali Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve yüzlerce taraftar takıma büyük destek verdi. Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, arka arkaya iki maç kazanmalarının takımın kendine olan güveni ve ligde kalacağına olan inancı açısından önemli olduğunu söyledi. İşlerinin henüz bitmediğini belirten Hamzaoğlu, emin adımlarla bir sonraki maça odaklanmaları gerektiğini ifade etti.

"BİRBİRİMİZE OLAN İNANCI VE GÜVENİ PEKİŞTİRMEK AÇISINDAN İYİ OLDU"

Kendi evinde Akhisarspor'u 2-1 mağlup ettikten sonra Göztepe deplasmanından da 3 puanla dönen BB Erzurumspor, buün akşam antrenmanında taraftarlarıyla buluştu. Akhisar ve Göztepe maçlarından galibiyetle ayrılan mavi-beyazlılarda büyük coşku yaşanırken, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu, zorlu bir maçtan iyi sonuçla ayrılmaktan duydukları mutluluğu dile getirdi. Akhisar maçından sonra Göztepe maçının anlam kazandığını vurgulayan Hamzaoğlu, “Arka arkaya iki maç kazanmak takımın kendine olan özgüveni açısından, ligde kalacağımıza olan inancı açısından önemliydi. Göztepe maçından iyi bir sonuçla ayrıldık. Şimdi taraftarımızla antrenmanı birlikte yaşıyoruz. Galibiyetin sevincini yaşayarak birbirimize olan inancı ve güveni pekiştirmek açısından iyi oldu. Antalya maçına da yi bir başlangıç yaptık. Oyuncularımı kutluyorum. Ama hala işimiz bitmiş değil. Emin adımlarla bir sonraki maça odaklanmamız gerekiyor. Bugün biraz mutluluğu yaşayacağız ama yarından itibaren en ciddi şekilde hazırlanmaya devam edeceğiz. Antalya maçında da güzel ve mutlu güleriz" diye konuştu.

"ANTALYA KAMPININ MEYVELERİNİ ALIYORUZ"

BB Erzurumspor'un başına geldiklerinde eksiklerin tespitini yaptıklarını ifade eden Hamzaoğlu, “Antalya kampı da bizim içini iyi oldu. Ama Kasımpaşa maçını kaybedince herkes Antalya kampı boşa gitmiş gibi düşündü. Ama biz bunun faydasını önümüzdeki haftada göreceğimizi söylemiştim. Meyvelerini toplamaya başladık. Takım bizim ne istediğimiz çok iyi anlıyor, buradan nasıl çıkacağımızı biliyorlar. Hepsinden önemlisi takım kişilere bağlı değil, sisteme bağlı takım oyuncuları olarak hepsi mücadele etmesi gerektiğini anladı. Birlikte oynamaktan keyif almaya başladılar. Bunu artık pekiştirerek devam ettireceğiz" dedi.

Egemen'in belki de sezonu kapattığını, Lokman'ın sakatlığının geçtiğini belirten Hamzaoğlu, taraftarlara da şunları söyledi:

“Önemli olan ligin sonunda istediğimiz yerde bitirmek. Ara ara belki kayıplarımız olacaktır. Esas o gün destek olmak lazım birbirimize. Taraftarımızın bize kötü günlerde desteği önemli, bizim oyunculara desteğimiz önemli. Ufak tefek aksaklıklar yaşayabiliriz. Sezon sonuna kadar ligde kalmayı garantilesek bile aynı ciddiyetle devam etmek istiyoruz."

Hamzaoğlu, Antalya'dan da istedikleri sonuçla döndüklerinde yine taraftarla aynı şekilde buluşacaklarını belirtti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Futbolcular Kazım Karabekir Stadyumu'na gelmesi

- Isınma hareketlerinden detay

- Taraftardan detay

- Taraftarların futbolcuları çağırmasından detay

- Hamza Hamzaoğlu ile röportaj

- Vali Okay Memiş'in antrenmanı izlemesi

- Kar yağışından detay

- Kar yağışı altında çift kale maçtan detay

Haber: Turgay İPEK - Kamera: Zafer KUMRU / ERZURUM, ()