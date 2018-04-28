BB Erzurumspor - Tetiş Yapı Elazığspor: 4-1

Turgay İPEK / ERZURUM, ()

STAT: Kazım Karabekir

HAKEMLER; Kutluhan Bilgiç (xx), Serkan Gençerler (xx), Bersan Duran (xx)

BB ERZURUMSPOR: Hakan (xxx) - Jasmin Trtovac (xx), Tolga (xxx), Gökhan (xxx) (Dk. 58 Metin Yüksel x), Hakan Arslan (xxx), Lokman (xxx), Jasmin Scuk (xxx), Erhan (xxx), Taylan (xxx) (Dk. 82 Abdulkadir x), Burhan (xxx) (Dk. 89 Osman x), Mert Nobre (xxxx)

TY ELAZIĞSPOR: Ahmet Sabri (xx), Bjarnason (x), Kadir (x) (Dk. 46 H. İbrahim x), Sarpong (xx), Tatos (xxx), Hora (xx), Ali Fırat (x) (Dk. 46 Adem x), Diarra (xx), Mehmet (xx), Emre (xx), Sezgin (x) (Dk. 81. Mertan x)

SARI KARTLAR: Mert Nobre, Gökhan (BB Erzurumspor) - Tatos, Sarpong, Hora, Bjarnason (TY Elazığspor)

GOLLER: Dk. 2 Taylan, Dk. 16 Nobre, Dk. 80 Erhan, Dk. 90+2 Abdulkadir (BB Erzurumspor) - Dk. 19 Tatos (TY Elazığspor)

Spor Toto 1'inci Lig'in 33'üncü haftasında BB Erzurumspor, Kazım Karabekir Stadyumu’nda konuk ettiği Tetiş Yapı Elazığspor’u 4-1 mağlup etti.

1’inci dakikada ilk atağı konuk ekip gerçekleştirdi. Diarra’nın cezaalanı çizgisi içerisinden çektiği şutu BB Erzurumspor’dan Hakan Arslan kale çizgisinden çıkardı.

2’nci dakikada gelişen BB Erzurumspor’un kontra atağında Erhan ceza alanına girerken Taylan’ı gördü. Taylan’ın vuruşunda top ağlara gitti: 1-0.

8’inci dakikada BB Erzurumspor ikinci gole çok yaklaştı. Gökhan’ın pasıyla buluşan Taylan’ın şutu kaleciden döndü. Mert Nobre’den önce müdahale eden kaleci Ahmet Sabri topu yakaladı.

16’ncı dakikada Taylan’ın topu içeri kesti, Burhan’ın dokunduğu meşin yuvarlak direkten döndü. Direkten dönen topu Mert Nobre tamamladı: 2-0.

19’uncu dakikada Kadir’in pasında ceza sahası dışında topla buluşan Tatos sert ve düzgün vurdu, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-1.

39’uncu dakikada Gökhan’ın pasıyla hareketlenen Erhan ceza alanına girdikten sonra vurdu. Kaleci Ahmet Sabri son anda uzanarak topa müdahale etti.

63’üncü dakikada gelişen konuk ekip atağında ceza alanı içinde toplu buluşan Diarra’nın şutunda kaleci Hakan topa sahip oldu.

73’üncü dakikada Erhan’ın sol kanattan yaptığı ortada ceza alanı dışında topla buluşan Taylan’ın şutu üsten auta çıktı.

75’inci dakikada sağ kanata topla buluşan Burhan, ceza alanına girerken Erhan’a pas çıkardı. Erhan’ın kale çizgisine paralel gönderdiği topa Mert Nobre dokunamadı.

80’inci dakikada Taylan’ın sağ kanattan ceza alanı önüne çıkardığı topla buluşan Erhan sert ve düzgün vuruşla takımını 3-1 öne geçiren golü attı.

85’inci dakikada Burhan rakip ceza alanı önünde defansı geçtikten sonra vuruşunu yaptı, top az farkla auta çıktı.

90+2’nci dakikada BB Erzurumspor’dan Abdulkadir ceza sahasının dışından sert bir vuruş yaparak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 4-1.

Karşılaşma, ev sahibi ekibin 4-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.

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