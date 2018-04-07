BB Erzurumspor - Gazişehir Gaziantep: 2-1

Turgay İPEK / ERZURUM, ()

STAT: Kazım Karabekir

HAKEMLER: Sarper Barış Saka (xxx), Orkun Aktaş (xxx), Mehmet Kapluhan (xxx)

BB ERZURUMSPOR: Hakan (xxxx), Tolga (xxx), Stephane Acka (xxx), Lokman (xxx), Hakan Arslan (xxx), Metin (xx) (Dk. 68 Taylan xx), Jasmin Scuk (xxx), Burhan (xxx), (Dk.84 Erman xx) Gökhan Karadeniz (xxx), Erhan (xx), Mert Nobre (xxx) (Dk.80 Demba Savage s(x)

GAZİŞEHİR GAZİANTEP FK: Stachowiak (xx), İsmail (x), Yasin (xx), Sinan (xx), Tugay (xx) (Dk. 69 Ermin Zec x), Adama Ba (xx) (Dk. 53 Serdar Deliktaş x), Gökhan (xx) (Dk.58 Muhammed Himmet x), Mehmet Erdem (xx), Okan (xx), Özgür Can( xx), Yonathan Del Valle (xx)

GOLLER: Dk. 34 Gökhan Karadeniz, Dk. 55 Mert Nobre (BB ERZURUMSPOR) Dk. 85 Ermin Zec (GAZİŞEHİR GAZİANTEP FK)

SARI KART: Jasmin Scuk, Hakan Canbazoğlu (B.B. ERZURUMSPOR) Mehmet Erdem, Tugay, Muhammed Himmed (GAZİŞEHİR GAZİANTEP FK)

KIRMIZI KART: Dk 49 Gökhan Karadeniz (B.B. ERZURUMSPOR)

Spor Toto 1'inci Lig'de 30'ncu hafta mücadelesinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor, kendi saha ve seyircisi önünde konuk ettiği Gazişehir Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup etti. Maçın 49'ncu dakikasında Gökhan Karadeniz'in kırmızı kart görmesi nedeniyle ikinci yarının neredeyse tamamını 10 kişi oynamak zorunda kalan Mavi Beyazlılar, galibiyete 34'üncü dakikada Gökhan Karadeniz ve 55'inci dakikada da Mert Nobre'nin golleriyle ulaştı. Konuk ekibin tek golünü ise 84'üncü dakikada Ermin Zec attı. Bu sonuçla B.B. Erzurumspor, puanını 43'e çıkartıp, Play Off ümitlerini son 4 haftaya taşırken, 50 puanda kalan Gazişehir Gaziantep FK ise ilk 2 yolunda ağır yara aldı.

34'üncü dakikada Jasmin Scuk yaklaşık 30 metreden sert vurdu, kaleci Stachowiak'ın güçlükle çeldiği top Burhan'ın önüne düştü. Burhan, müsait durumdaki Tolga'ya topu aktardı. Tolga'nın arka direğe yaptığı ortada Gökhan Karadeniz topun gelişine sert vurdu: 1-0 Gökhan'ın gol vuruşunda topun temas ettiği bölgedeki ağlar koptu, kopan bölüm görevliler tarafından onarıldı.

44'üncü dakikada beraberlik golü için yüklenen konuk ekip, gole çok yaklaştı. Mehmet Erdem'in yaklaşık 25 metreden sert şutunda top önce Jasmin Scuk'a sonra da üst direğe çarpıp kornere gitti.

49'uncu dakikada Yonathan Del Valle'ye arkadan müdahalede bulunan Gökhan Karadeniz, ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek, oyun dışında kaldı

55'inci dakikada sol kanattan hareketlenen Hakan Arslan, boş pozisyonda altı pasa doğru hareketlenen Nobre'ye yerden harika bir pas attı. Topa kayarak dokunan Nobre farkı 2'ye çıkaran golü filelerle buluşturdu: 2-0

58'inci dakikada içerisinde iki takımda gole yaklaştı. Gazişehir Gaziantep takımının sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Serdar Deliktaş'ın altı pas içerisinde voleyle yaptığı vuruşu kaleci Hakan çıkardı, dönen topu önünde bulan Jasmin Sucuk, rakip ceza alanı önüne kadar topu sürdü. Scuk'un ceza alanına girmeden yaptığı sert şutu kaleci Stachowiak son anda kornere çeldi.

63'üncü dakikada Yonathan Del Valle'nin ortasına Turgay kafayla dokundu, kaleci Hakan topu kornere çeldi.

64'üncü dakikada Yonathan Del Valle'nin ara pasında Muhammet, kaleci Hakan ile karşı karşıya kaldı. Muhammet'in vuruşunda Hakan bir kez daha gole geçit vermedi.

84'üncü dakikada sol kanattan köşe vuruşunu paslaşarak kullanan konuk ekipte Mehmet Erdem'in ortasına kafayla dokunan Ermin Zec, farkı 1'e indirdi: 2-1

90'ıncı dakikada Mehmet Erdem'in ortasında topa kafayla dokunan Serdar'ın vuruşunda kaleci Hakan filelere gitmek üzere olan topu son anda kornere gönderdi.

Maç ev sahibi takımın 2-1 üstünlüğü ile sona erdi

(FOTOĞRAFLI)

