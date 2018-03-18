B.B Erzurumspor - Akın Çorap Giresunspor: 5 - 4

Turgay İPEK / ERZURUM, ()

STAT: Kazım Karabekir

HAKEMLER: Alper Çetin (xx), Deniz Turgut (xx), Selahattin Alpay (xx)

BB ERZURUMSPOR: Hakan (xx) - Acka (x) (Dk. 62 Lokman (x), Jasmin Trtovac (x), Nobre (xxx), Tolga (xx), Gökhan (xxx) (Dk. 85 Bekamenga (x), Metin (x) (Dk. 71 Taylan (x), Burhan (xxx), Hakan Arslan (xx), Jasmin Scuk (x), Erhan (xxx)

AKIN ÇORAP GİRESUNSPOR: Anıl (xx)- Caner (xx), Dimitriadis (xxx), Korkishko (xxx), Recep (xxx) (Dk. 82 Hakan Barş (x), Nascimento (xx), Onur (x) (Dk. 46 Fatih (x), Çağlar (x), Ahmad (xxx) (Dk. 64 Sinan (x), Nascentes (xxx), Hüsamettin (xxx)

SARI KARTLAR: Jasmin Trtovac, Tolga, Bekamenga (B.B. Erzurumspor) - Dimitriadis, Hüsamettin, Onur, Korkishko, (Akın Çorap Giresunspor)

KIRMIZI KART: Dk. 90 Nobre (B.B. Erzurumspor) - Dk. 80 Hüsamettin (Akın Çorap Giresunspor)

GOLLER: Dk. 2 Gökhan, Dk. 4 ve Dk. 59 Erhan, Dk. 63 Nobre, Dk. 90+5 Bekamenga (B.B. Erzurumspor) - Dk. 19 ve Dk. 54 Ahmad, Dk. 53 Recep, Dk.65. Çağlar (Akın Çorap Giresunspor)

Spor Toto 1'inci Lig’in 28’nci hafta mücadelesinde Erzurum Kazım Karabekir Stadyumu’nda karşı karşıya gelen Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Akın Çorap Giresunspor arasındaki gol düellosunu son dakikada Bekamenga’nın golüyle ev sahibi B.B. Erzurumspor 5-4 kazandı.

Play Off’a kalabilmek için mücadele eden iki takımın karşı karşıya geldiği ve toplam 9 golün atılıp, 7 sarı ile 2 kırmızı kartın çıktığı maçta, ev sahibi B.B. Erzurumspor bir de penaltı vuruşundan yararlanamadı. Bu sonuçta ev sahibi B.B. Erzurumspor puanını 40’a çıkarıp, Play Off yolunda önemli bir engeli geçerken, 37 puanda kalan A.Ç. Giresunspor ise ağır yara aldı.

2’nci dakikada serbest vuruşta topun başına geçen Gökhan'ın vuruşu ağlarla buluşturdu: 1-0.

4’ncü dakikada Gökhan’ın pasıyla rakip savunmanın arkasına sarkan Erhan, ceza alanına girerken topu kaleci Anıl’ın yanından ağlara gönderdi: 2-0.

15’nci dakikada Erzurumspor atağında Gökhan’ın pasıyla buluşan Nobre, ceza sahasına girerken sert vurdu. Kaleci Anıl’dan dönen topu Burhan değerlendiremedi.

19’uncu dakikada Akın Çorap Giresunspor farkı 1'e indirdi. B.B. Erzurumspor ceza alanı içinde topa dokunan Ahmad golü attı. 2-1

44’üncü dakikada BB Erzurumspor’un sol kanattan yaptığı atakta Hakan Arlan’ın yaptığı ortaya iyi yükselen Nobre’nin kafa şutu auta çıktı.

53’üncü dakikada gelişen Akın Çorap Giresunspor atağında Nascientes, defansı geçerek topu ceza alanı içindeki Recep’e çıkardı. Recep kaleci Hakan’n yanından topu ağlara önderdi: 2-2

54’ncü dakikada konuk ekibin sol kanattan geliştirdiği atakta topla buluşan Ahmad, takımını öne geçiren golü attı. 2-3

59’ncu dakikada sol kanattan gelişen ev sahibin ekibin atağında Gökhan’ın pasına yükselen Burhan’ın kafa şutu direkten döndü. Erhan dönen topu kafayla ağlarla buluşturdu: 3-3.

63’ncü dakikada gelişen B.B. Erzurumspor atağında sağ kanattan Tolga’nın ortaladığı topa iyi yükselen Nobre takımını öne geçiren golü attı. 4-3.

65’nci dakikada konuk ekibin geliştirdiği atakta Çağlar’ın kale içine gönderdiği topa kimse dokunamayınca ağlara gitti: 4-4.

79’ncu dakikada ev sahibi ekibin geliştirdiği atakta Burhan ceza alanı içinde düşürülünce hakem penaltı noktasını gösterdi. Gökhan penaltı atışında topu kale direğinin üstünden auta gönderdi.

90+5'inci dakikada BB Erzurumspor’un kazandığı serbest vuruşta ceza sahasında yükselen Bekamenga kafayla topu filelere gönderdi. 5-4.

Karşılaşmada 5-4 B.B Erzurumspor'un üstünlüğüyle sona erdi.

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