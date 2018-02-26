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B.B. Erzurumspor - Adanaspor: 2-1

Turgay İPEK / ERZURUM, () STAT: Kazım Karabekir HAKEMLER: Burak Şeker (xx), Gökhan Memişoğlu (xx), Mehmet Kağan Bingöl (xx) B.B. ERZURUMSPOR: Hakan (xxx)- Jasmin Trtovac (xxx), Mert Nobre (xxx), Tolga (xx), Gökhan Karadeniz (xxx) (Dk. 90 Bekamenga),...

B.B. Erzurumspor - Adanaspor: 2-1

Turgay İPEK / ERZURUM, ()

STAT: Kazım Karabekir
HAKEMLER: Burak Şeker (xx), Gökhan Memişoğlu (xx), Mehmet Kağan Bingöl (xx)
B.B. ERZURUMSPOR: Hakan (xxx)- Jasmin Trtovac (xxx), Mert Nobre (xxx), Tolga (xx), Gökhan Karadeniz (xxx) (Dk. 90 Bekamenga), Metin (xx) (Dk. 79 Taylan xx), Erman (xx), Hakan Aslan (xx), Jasmin Scuk (xxx), Demba Savage (xx) (Dk. 60 Burhan Eşer xx), Erhan Çelenk (xxx)
ADANASPOR:  Hayrullah (xxx)- Gökhan (xx), Magayeserigne (xx), Berkan (xxx), Oğuzhan (xx) Dk. 69 Abdulaziz xx), Renan (xxx), Renan Souza (xx), (Dk. 73 Mustafa wxx) Vinicuhus (xxx) Vilagyımır Koman (xxx), Bekir (xxx), Bahattin (xxx) (Dk. 90 Emre )
GOLLER: Dk. 63 Gökhan Karadeniz, Dk. 90+3 Erhan (B.B. Erzurumspor) - Dk. 36 Bekir (Adanaspor)

Spor Toto 1’inci Lig 24’üncü hafta maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Adanaspor’u konuk etti. B.B.Erzurumspor son dakikada Erhan Çelenk'in ayağından bulduğu golle maçı 2-1 kazanarak rakibiyle puanını eşitledi.

12’nci dakikada Nobre’nin kafayla indirdiği topta kaleci ile karşı karşıya kalan Gökhan Karadeniz kötü bir vuruşla topu kaleci Hayrullah’a teslim etti.
14’üncü dakikada, Jasmin Scuk’un enfes pasına hareketlenen Demba Savage’nin sert şutunu kaleci Hayrullah son anda kornere çeldi.
24’üncü dakikada, Jasmin Scuk’un pasıyla defansın arkasına sarkan Tolga, altıpas içerisinde bomboş pozisyondaki Nobre’yi topla buluşturmak istedi ama Hayrullah araya girip mutlak bir golü önledi.
31’inci dakikada Adanaspor’un atağında Bahattin ceza yayı üzerinden sert vurdu, kaleci Hakan’dan dönen topu savunma uzaklaştırdı.
36’ncı dakikada Guaye nefis hareketlerle Erman’dan sıyrıldı ve topu boş pozisyondaki Bekir’e gönderdi. Bekir kaleci Hakan’ın hatalı çıkışından da yararlanarak topu filelere gönderdi: 0-1.
İlk yarı konuk ekip Adanaspor’un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
58’inci dakikada Erhan Çelenk’in ceza sahasına gönderdiği topa Nobre sert vurdu, top kaleciden geri döndü. Topa bir daha vurmak isteyen Mert Nobre kendini yerde buldu, hakem pozisyonu devam ettirdi.
63’üncü dakikada ceza alanı önünde topla buluşan Gökhan Karadeniz üzerine gelen rakibini çalımlayıp önünü boşalttıktan sonra sert vurdu ve top ağlarla buluştu: 1-1.
75’inci dakikada gelişen Adanaspor atağında topla buluşan Magayeserigne uzaktan sert vurdu. 90’a giden topu kaleci Hakan uzanarak güçlükle kornere çeldi.
81’inci dakikada sol kanattan gelişen B.B.Erzurumspor atağında topla buluşan Gökhan Karadeniz’in yerden sert şutu direği yalayarak auta gitti.
90+3'üncü dakikada sağ kanatta Burhan Eşer ceza sahası içine girdi. Pasını buluşturduğu Erhan Çelenk düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi: 2-1.
Maç, ev sahibi ekibin 2-1'lik galibiyetiyle tamamlandı.

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