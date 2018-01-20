Baysal İnşaat Düzyurtspor - Osmaniyespor Futbol Kulübü: 1-1

Tolga SAĞLAM/TRABZON, ()
STAT: Ahmet Suat Özyazıcı
HAKEMLER: Fevzi Erdem Akbaş (xx), Tuncay Çalıkoğlu (xxx), Erdinç Zengin (xx)
BAYSAL İNŞAAT DÜZYURTSPOR: Kemal (xx)- Miraç (xx), Erdinç (xx), Taşkın (xx), Sami Emirhan (x)(Dk.71 Serkan x), Nurullah (xxx), Hakan (xx), Mahmut Emin (xx), Taha (xx), Ali Kemal (xx), Samet (xx)
OSMANİYESPOR FUTBOL KULÜBÜ: Ahmet Önal (xx)- Kadir (xx), Rıdvan (x)(Dk.46 Selçuk x), Oğuz (x)(Dk.73 Emrah x), Süleyman (xx)(Dk.88 İsmail), İlyas (xx), Soner (xxx), Burak (xx), Salih (xx), Ahmet Çenet (xx), Koray (xx)
GOLLER: Dk.20 Nurullah (Baysal İnşaat Düzyurtspor), Dk.35 Soner (Osmaniye Futbol Kulübü)
SARI KARTLAR: Miraç, Erdinç (Baysal İnşaat Düzyurtspor), Burak, Koray (Osmaniyespor Futbol Kulübü)
TFF 3’üncü Lig 3’üncü Grup 18’inci hafta mücadelesinde Baysal İnşaat Düzyurtspor sahasında Osmaniyespor Futbol Kulübü ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmada ev sahibi ekibin tek golünü 20’inci dakikada Nurullah kaydederken, konuk ekibin golü 35’inci dakikada Soner’den geldi.
(FOTOĞRAFLI)