Baysal İnşaat Düzyurtspor-Denizli Büyükşehir Belediyespor: 2-1

TRABZON, ()
STAT: Ahmet Suat Özyazıcı
HAKEMLER: Sait Tuzcu (xx) Serdar İla (xx) Uğur Akalp (xx)
BAYSAL İNŞAAT DÜZYURTSPOR: Mustafa (xxx)- Miraç (xxx), Taşkın (xx)(Dk.58 Volkan x), Emrah (xx)(Dk.85 Mahmut), Hakan Aydın (xxx), Samet Aydın (xxx), Serdar Üçüncü (xxx), Sami Emirhan (xxx), Emre (xxx), Taha (xxx), Samet Altuntaş (xx)(Dk.58 Mustafa x)
DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Hüseyin (xx)- Alperen (xx), Yüksel (xx), Şefik Can (xx)(Dk.79 Gökhan x), Osman (xx), Hakan (xxx), Serkan (x)(Dk.76 Burak x), Emre (xx), Hüseyin Atakan (xx), İsmail (xx), Zekeriya (x)(Dk.58 Osman x)
GOLLER: Dk.16 Hakan (Denizli Büyükşehir Belediyespor), Dk.18 Miraç, Dk.71 Emrah (Baysal İnşaat Düzyurtspor)
SPOR Toto 3’üncü Lig 3’üncü Grup’ta Baysal İnşaat Düzyurtspor, 22’nci hafta mücadelesinde sahasında konuk ettiği Denizli Büyükşehir Belediyespor’u 2-1 mağlup etti. Ev sahibi ekibin galibiyet gollerini 18’inci dakikada Miraç ve 71’inci dakikada Emrah kaydederken, konuk ekibin tek golü 16’ncı dakikada Hakan’dan geldi.
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