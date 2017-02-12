Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İzmir Limanı, Varlık Fonu'na devredildi
Varlık Fonu'na devredildi
50 bin liradan az varlıkla "kaldıraçlı döviz yatırımı" yapılamayacak
50 bin liradan az varlıkla...
Rekabet Kurumu Kipa'nın Migros'a devrini onayladı
Rekabet Kurumu Kipa'nın devrini onayladı
Taksim'deki cami alanına ilk kepçe vuruldu
Taksim'deki cami alanına ilk kepçe...

Baysal İnşaat Düzyurtspor-Denizli Büyükşehir Belediyespor: 2-1

TRABZON, () STAT: Ahmet Suat Özyazıcı HAKEMLER: Sait Tuzcu (xx) Serdar İla (xx) Uğur Akalp (xx) BAYSAL İNŞAAT DÜZYURTSPOR: Mustafa (xxx)- Miraç (xxx), Taşkın (xx)(Dk.58 Volkan x), Emrah (xx)(Dk.85 Mahmut), Hakan Aydın (xxx), Samet Aydın (xxx),...

Baysal İnşaat Düzyurtspor-Denizli Büyükşehir Belediyespor: 2-1

TRABZON, ()
STAT: Ahmet Suat Özyazıcı
HAKEMLER: Sait Tuzcu (xx) Serdar İla (xx) Uğur Akalp (xx)
BAYSAL İNŞAAT DÜZYURTSPOR: Mustafa (xxx)- Miraç (xxx), Taşkın (xx)(Dk.58 Volkan x), Emrah (xx)(Dk.85 Mahmut), Hakan Aydın (xxx), Samet Aydın (xxx), Serdar Üçüncü (xxx), Sami Emirhan (xxx), Emre (xxx), Taha (xxx), Samet Altuntaş (xx)(Dk.58 Mustafa x)
DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Hüseyin (xx)- Alperen (xx), Yüksel (xx), Şefik Can (xx)(Dk.79 Gökhan x), Osman (xx), Hakan (xxx), Serkan (x)(Dk.76 Burak x), Emre (xx), Hüseyin Atakan (xx), İsmail (xx), Zekeriya (x)(Dk.58 Osman x)
GOLLER: Dk.16 Hakan (Denizli Büyükşehir Belediyespor), Dk.18 Miraç, Dk.71 Emrah (Baysal İnşaat Düzyurtspor)
SPOR Toto 3’üncü Lig 3’üncü Grup’ta Baysal İnşaat Düzyurtspor, 22’nci hafta mücadelesinde sahasında konuk ettiği Denizli Büyükşehir Belediyespor’u 2-1 mağlup etti. Ev sahibi ekibin galibiyet gollerini 18’inci dakikada Miraç ve 71’inci dakikada Emrah kaydederken, konuk ekibin tek golü 16’ncı dakikada Hakan’dan geldi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.