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Bayrampaşaspor - 12 Bingölspor: 3 - 1

İSTANBUL,() TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup 20'nci hafta karşılaşmasında Bayrampaşaspor, sahasında 12 Bingölspor'u 3-1 mağlup etti. Bayrampaşa Çetin Emeç Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada hakem Abdulkerim Saltuk Buğrahan Koca düdük...

Bayrampaşaspor - 12 Bingölspor: 3 - 1

İSTANBUL,()

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup 20'nci hafta karşılaşmasında Bayrampaşaspor, sahasında 12 Bingölspor'u 3-1 mağlup etti.
Bayrampaşa Çetin Emeç Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada hakem Abdulkerim Saltuk Buğrahan Koca düdük çaldı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 24'üncü dakikada Bülent Kocabey, 44'üncü dakikada İlker Cihan, 49'uncu dakikada Yavuz Ayazoğlu kaydederken, konuk takımın karşılaşmadaki tek golü 71'inci dakikada Mehmet Ali Can'dan geldi. 
Bu sonucun ardından Bayrampaşaspor puanını 36'ya yükseltirken, 12 Bingölspor 23 puanda kaldı.

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