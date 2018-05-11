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Bayrampaşa - Kemerspor 2003: 3 - 0

Olgucan KALKAN / İSTANBUL,() STAT:Bayrampaşa Çetin Emeç  HAKEMLER: Abdulkadir Bitigen(xx), Ata Yıldırım(xx), Bilal Gölen(xx) BAYRAMPAŞA: Hamdi Tevfik Altıok(xxx) - Güray Fırat(xxx), Sefa Korkmaz(xxx), İlker Cihan(xxx), Gökhan Günel(xxx),...

Bayrampaşa - Kemerspor 2003: 3 - 0

Olgucan KALKAN / İSTANBUL,()

STAT:Bayrampaşa Çetin Emeç 
HAKEMLER: Abdulkadir Bitigen(xx), Ata Yıldırım(xx), Bilal Gölen(xx)
BAYRAMPAŞA: Hamdi Tevfik Altıok(xxx) - Güray Fırat(xxx), Sefa Korkmaz(xxx), İlker Cihan(xxx), Gökhan Günel(xxx), Sercan Uslu(xx)(Dk. 75 Hüseyin Akoğlu(xx), Hayrullah Akyel(xx), Hakan Yüce(xx),  Benhur Keser(xx), Bülent Kocabey (xxxx), Yavuz Ayazoğlu(xx) (Dk. 55 Ahmet Güney(xx)
KEMERSPOR 2003: Ahmet Özden(x)-  Atakan Cangöz(xx) (Dk. 86 Görkem Dalmaz(x), Abdurrahman Ayhanoğlu(xx), Fikret Sevilgen(xx), Volkan Can(xx), İbrahim Dağaşan (xx), Sevcan Bıyıklı(x), Deniz Ataç(x), Akın Akman(x), Ahmet Papaker(x) (Dk. 46 Abdulsamet Burak(x), Doğukan Sinik(x)
GOLLER: Dk. 77, Dk. 79 ve Dk. 88 (P) Bülent Kocabey
SARI KARTLAR: Atakan Cangöz, Ahmet Papaker, İbrahim Dağaşan (Kemerspor 2003) - Benhur Keser(Bayrampaşa)

TFF 3'üncü Lig Play-Off karşılaşmasında Bayrampaşa sahasında Kemerspor 2003'ü ikinci yarıda 3-0 mağlup etti. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 77, 79 ve 88'inci dakikada (P) Bülent Kocabey kaydetti. Bayrampaşa bu sonuçla rövanş karşılaşması öncesinde avantaj yakaladı.

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