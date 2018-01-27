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Bayrampaşa - Çatalcaspor: 2 - 1

İSTANBUL,() STAT: Bayrampaşa Çetin Emeç HAKEMLER: Bayram Başkan, Burak Gültek, Kerem Candaş BAYRAMPAŞA: Hamdi Tevfik Altıok, -  Güray Fırat, Sefa Korkmaz, Benhur Keser, Yavuz Ayazoğlu, İlker Cihan, Bülent Kocabey(Dk 69 Hakan Yüce), Erkan...

Bayrampaşa - Çatalcaspor: 2 - 1

İSTANBUL,()

STAT: Bayrampaşa Çetin Emeç
HAKEMLER: Bayram Başkan, Burak Gültek, Kerem Candaş
BAYRAMPAŞA: Hamdi Tevfik Altıok, -  Güray Fırat, Sefa Korkmaz, Benhur Keser, Yavuz Ayazoğlu, İlker Cihan, Bülent Kocabey(Dk 69 Hakan Yüce), Erkan Bükülmez(Dk. 76 Gökhan Günel), Said Can Açıkalın, Hüseyin Akoğlu, Sercan Uslu (Dk. 57 Ahmet Keleş)
ÇATALCASPOR: Mustafa Hoşoğlu, - Selçuk Çalışır, Sadık Arda Yılmaztürk, Emre Turgut, Cengizhan Koç, Arif Güner, Barış Dillioğlu(Dk. 42 Ömer Faruk Acı), Sertaç Gökaltın, Mehmet Kahvecioğlu, Barış Kazer(Dk. 84 Deniz Bağlan), Ufuk Özcan (Dk. 42 Recep Akkemik)
GOLLER: Dk. 13 Said Can Açıkalın, Dk. 32 Sefa Korkmaz (Bayrampaşa) Dk 90 Sadık Arda Yılmaztürk (Çatalcaspor)
SARI KARTLAR: Güray Fırat, Ahmet Keleş (Bayrampaşa), Ömer Faruk Acı, Recep Akkemik, Cengizhan Koç,(Çatalcaspor)

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grupta Bayrampaşa evinde Çatalcaspor'u 2-1 ile geçti. Bayrampaşa'nın gollerini 13'üncü dakikada Said Can Açıkalın ve 32'nci dakikda Sefa Korkmaz atarken, konuk takımın tek golü 90'ıncı dakikada Sadık Arda Yılmaztürk'ten geldi.Bu sonuçla ev sahibi ekip puanını 33'e çıkartırken, konuk Çatalcaspor 17 puanda kaldı.

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