Bayraklı potada sezona hazırlanıyor

İZMİR, () -

TÜRKİYE Kadınlar Basketbol Ligi'nde geçen sezon final oynayıp Süper Lig'in kapısından dönen Bayraklı Belediyespor, yeni sezonun hazırlıklarına başladı. Hedefini yine final olarak belirleyen Bayraklı, kadrosunda büyük değişikliğe gitti.

Güre Belediye'den Fahriye Bayraktar, Botaş'tan Aylin Darınç, Elazığ İl Özel İdare'den Deniz Üstün, Bursa BŞB'den Hande Kuzu ve Çankaya'dan İlayda Tokmak'ı alan kırmızı-beyazlı ekip, yabancı transferi de yaparak kadroyu tamamlayacak. Bayraklı ekibi sezon öncesi son provayı 22 Eylül'de başlayacak Federasyon Kupası'nda yapacak. Takımına sakatsız bir sezon ve başarı dileyen Antrenör Muhammet Ali Güntürk, "Bu yıl yaptığımız revizyonla takımı biraz daha gençleştirdik, biraz daha hızlı bir organizasyon kurmayı hedefledik. Geçen sezon Play-Off ve Dörtlü Final oynamayı planlamıştık. Sonuçta finale kadar çıktık. Bu sezon da Bayraklı'yı en iyi şekilde temsil edeceğiz" dedi.