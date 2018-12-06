Bayraklı'da anlamlı buluşma

İZMİR, ()

Futbolun eski milli yıldızları, Bayraklı Belediyesi'nin düzenlediği, "Irçılık ve Şiddete Hayır" temalı maçta yabancı uyruklu oyuncularla karşılaştı.

Şehit Ümit Boz Spor Tesisi'nde gerçekleşen gösteri maçına Tuncay Şanlı, Semih Şentürk ve Serdar Kulbilge gibi eski milli futbolcularla yabancı uyruklu oyuncular katıldı. Süper Lig Hakemi Halil Umut Meler'in yönettiği gösteri maçının başlama vuruşunu Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ yaptı. Bayraklı'da dünyayı ilgilendiren ırkçılık ve şiddet gibi bir konuda böyle büyük bir organizasyona imza atmanın gururunu yaşadığını ifade eden Belediye Başkanı Hasan Karabağ, "Spor, her zaman en etkin sosyal ve ekonomik gelişim aracıdır. Profesyonel futbolcularımız ve yabancı futbolcular, Bayraklı'da sahaya inerek sadece top koşturmadılar. Tüm dünyayı tarihler boyu yakıp kavuran, birçok ülkeyi kıskacına alan ırkçılık ve şiddeti kınayan bir kardeşlik ve barış maçı yaparak, dünyaya mesaj verdiler" diye konuştu.

Karabağ, "Şiddet ve kutuplaşma her yerde. Biz spor aracılığı ile buna dur derken, birbirinden değerli spor adamlarıyla birlikte dünyaya haykırırken kim bilir kaç yerde kadınlarımız şiddet görüyor. Özellikle kadına şiddet son dönemde ülkemizde de tavan yaptı. Böyle bir etkinlikle farkındalık yaratarak konuya dikkat çekmek istedik. Bu açıdan önemli bir etkinlik oldu diye düşünüyorum. Ama bu sorun sadece bu tür etkinliklerle çözülecek bir sorun değil. Türkiye'deki demokrasi sorunu derinleştikçe, kadını eve kapatma projeleri arttıkça, insanları birbirine kırdıran çatışma ortamları dayatıldıkça şiddet de paralel olarak artıyor. Çok daha köklü çözümlere, demokrasi mücadelesini güçlendirmeye ihtiyacımız var" dedi.

Gösteri maçının finalinde etkinliğe katılan futbolculara, spor adamlarına plaket vererek teşekkür eden Karabağ, "Onların katkısı çok önemli. Bir sporcu olmanın, sporla uğraşmanın, spora yatırım yapmanın ne anlama geldiğini iyi biliyorum" ifadelerini kullandı.

DEV KADRO

Bayraklı Belediyesi'nin Şehit Ümit Boz Tesisleri'ndeki, "Irçılık ve Şiddete Hayır" temalı maçı efsane futbolcular Tuncay Şanlı, Semih Şentürk, Serdar Kulbilge, Yunus Altun, Orhan Üstündağ, İnanç Gültekin, Murat Alaçayır, Fatih Egedik, Fatih Sezer, Mehmet Zengin, Atilla Güneş, Aygün Taşkıran, Şener Aşkaroğlu ve eski hakemlerden Yunus Yıldırım'ı buluşturdu. Efsane kadro, amatör takımlarda mücadele veren yabancı uyruklu futbolcularla gösteri maçı yaptı. Etkinliğe ayrıca TÜFAD İzmir Başkanı Şaban Acarbay, MHK üyesi ve FIFA eski hakemi Erol Ersoy, İzmir Futbol İl Temsilcisi Mehmet İncu, ASKF İzmir Şube Başkanı Kadri Yatkın, İzmir İl Hakem Kurulu Başkanı Mustafa Arslan başta olmak üzere İzmir futbol camiasının önde gelen isimleri ile çok sayıda sporsever katıldı. Dostluk ve kardeşliğin ön planda olduğu gösteri maçını efsaneler kadrosu 3-2 kazandı.

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