Bayraklı Belediyespor potada Süper Lig yolunda

İZMİR, ()

TÜRKİYE Kadınlar Basketbol Ligi'nde İzmir'i temsil eden Bayraklı Belediyespor, tarihinde ilk kez Süper Lig'e koşuyor. Çankaya Üniversitesi'nin şampiyon olduğu ligde normal sezonu 30 maçta 19 galibiyetle 4'üncü sırada tamamlayan Bayraklı, Play-Off çeyrek finalinde Bursa Büyükşehir Belediyespor'u eledikten sonra yarı finalde Nesibe Aydın engelini de aşarak adını finale yazdırdı. Yarı final serisinde evindeki 2 maçı 53-48 ve 68-60 kazanan Bayraklı, deplasmandaki son maçtan da 67-52 galip ayrılarak 3-0'la finalist oldu.

Bayraklı Bld, Süper Lig'e çıkacak takımı belirleyecek final serisinde Elazığ İl Özel İderesi'yle karşılaşacak. Toplam 3 galibiyet alan takımın adını Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne yazdıracağı final serisinde ilk iki maç 9 Mayıs Perşembe ve 11 Mayıs Cumartesi günleri Bayraklı'nın ev sahipliğinde oynanacak. Normal sezonu İzmir temsilcisinden üst sırada bitiren Elazığ, serinin kalan maçlarına ev sahipliği yapacak. Takıma başarı dileyen Bayraklı Belediyespor Başkanı Serdar Sandal, "Kızlarımıza güvenimiz tam. İnanıyorum ki, finallerden de şampiyon olarak çıkacaklar" dedi.

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