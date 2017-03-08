Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Edirne'de FETÖ'den 18 rütbeli asker tutuklandı
FETÖ'den 18 rütbeli asker tutuklandı
BBP'de referandum kararını verdi; Peki ne diyecek?
Büyük Birlik Partisi de 'Hayır'...
Bahçeli'den Sinan Oğan'a saldırıya çok tartışılacak yorum
Bahçeli: Ülkücü adamı işini yarım...
8 Mart Kadınlar günü kutlaması yolunda facia : 7 ÖLÜ, 35 YARALI
Kadınlar Günü etkinliği yolunda kaza...

Bayern Münih ve Real Madrid çeyrek finale çıktı

 UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçlarının ardından Real Madrid ve Bayern Münih çeyrek finale yükseldi. FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır'ın yönettiği maçta İtalya'nın Napoli takımı, İspanya ekibi Real Madrid'i San...

Bayern Münih ve Real Madrid çeyrek finale çıktı

 UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçlarının ardından Real Madrid ve Bayern Münih çeyrek finale yükseldi.

FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır'ın yönettiği maçta İtalya'nın Napoli takımı, İspanya ekibi Real Madrid'i San Paolo Stadı'nda ağırladı. İlk maçta deplasmanda Real Madrid'e 3-1 yenilen Napoli, evinde de aynı skorla mağlup oldu. Real Madrid bu sonuçlarla adını çeyrek finale yazdırdı.

Gecenin diğer mücadelesinde ise İngiltere ekibi Arsenal, ilk maçta 5-1 yenildiği Almanya temsilcisi Bayern Münih'i Londra'da Emirates Stadı'nda konuk etti. Bayern Münih, rövanşı da 5-1 kazanarak çeyrek finale çıktı.

İSTANBUL /

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.