Bayern Münih ve Real Madrid çeyrek finale çıktı

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçlarının ardından Real Madrid ve Bayern Münih çeyrek finale yükseldi.

FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır'ın yönettiği maçta İtalya'nın Napoli takımı, İspanya ekibi Real Madrid'i San Paolo Stadı'nda ağırladı. İlk maçta deplasmanda Real Madrid'e 3-1 yenilen Napoli, evinde de aynı skorla mağlup oldu. Real Madrid bu sonuçlarla adını çeyrek finale yazdırdı.

Gecenin diğer mücadelesinde ise İngiltere ekibi Arsenal, ilk maçta 5-1 yenildiği Almanya temsilcisi Bayern Münih'i Londra'da Emirates Stadı'nda konuk etti. Bayern Münih, rövanşı da 5-1 kazanarak çeyrek finale çıktı.

İSTANBUL /