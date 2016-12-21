Bayern Münih maçı ilk yarıda bitirdi

MÜNİH- Almanya Bundesliga'da lideri belirleyecek karşılaşmada Bayern Münih, RB Leipzig'i ilk yarıda bulduğu 3 gol ile mağlup etti.

Allianz Arena'da oynanan Bundesliga 16.hafta karşılaşmasında Bayern Münih ligde kendisi ile aynı puana sahip RB Leipzig'i ilk yarıda bulduğu 3 gol ile mağlup ederek liderliğe yükseldi. Bayern Münih'in gollerini 17.dakikada Thiago Alcantara, 25. dakikada Xabi Alonso ve 45. dakikada penaltıdan Robert Lewandowski kaydetti. Konuk ekip RB Leipzig'de Emil Forsberg 30. dakikada gördüğü kırmızı kart ile takımını 10 kişi bıraktı.