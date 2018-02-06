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Bayern Münih kupada yarı finale yükseldi

Paderborn - Bayern Münih: 0-6 İSTANBUL, () Almanya Kupası çeyrek final maçında Paderborn'u deplasmanda 6-0'lık skorla mağlup eden Bayern Münih, kupada yarı finale yükseldi. Benteler Arena'da oynanan müsabakada deplasman ekibine turu...

Bayern Münih kupada yarı finale yükseldi

Paderborn - Bayern Münih: 0-6

İSTANBUL, ()

Almanya Kupası çeyrek final maçında Paderborn'u deplasmanda 6-0'lık skorla mağlup eden Bayern Münih, kupada yarı finale yükseldi.
Benteler Arena'da oynanan müsabakada deplasman ekibine turu getiren golleri 20'de Kingsley Coman, 25'te Robert Lewandowski, 42'de Joshua Kimmich, 55'te Corentin Tolisso, 86 ve 89'da Arjen Robben kaydetti.
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Beşiktaş'ın rakibi olan Bayern Münih bu skorla, tek maçlı eleme sistemiyle oynanan Almanya Kupası'nda yarı finale yükselmiş oldu.
Öte yandan Thomas Müller, mücadelenin 32'nci dakikasında sakatlanarak oyun dışında kaldı. Alman oyuncunun yerine Corentin Tolisso dahil oldu.

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